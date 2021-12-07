كيروش يعلن غياب أفشة أمام الجزائر

المصدر: البيان

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أعرب مدرب المنتخب المصري "كارلوس كيروش" عن تطلعه لمباراة الغد أمام نظيره الجزائري ضمن الجولة الثالث والأخيرة من فعاليات المجموعة الرابعة من بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر، مشيراًُ إلى ان اللاعب مجدي افشة غير جاهز بنسبة 100% للمباراة.



وقال كيروش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "أنا متحمس جدًا لمباراة الغد أمام الجزائر، ستكون مباراة ممتعة لمحبي كرة القدم والمشجعين، نحن نتطلع لهذه المباراة، وسنعمل على تقديم الأفضل مثل كل مباراة نلعبها، متابعًا: "نحن نملك فريقًا جيدًا، وأهم ما يميز هذا الفريق هو الروح المتواجدة بين اللاعبين سواء القدامى أو اللاعبين الجدد، سنواجه غدًا منتخب قوي وتأهلنا معًا للدور المقبل، لذلك أتوقع أن تكون مباراة الغد عرض مميز لعشاق كرة القدم".



وأضاف كيروش: "نحن محترفين، ونلعب جميع المباريات كأنها مباريات نهائية، سواء هذه المباريات كانت في مرحلة المجموعات أو ربع نهائي أو حتي في نصف النهائي، سنقدم كل ما لدينا مثلما نفعل في جميع المباريات، و جاهزون لمباراة الغد".



وتابع كيروش: "نحن لدينا بعض المشاكل الصغيرة، أفشة غير جاهز بنسبة 100% لمباراة الغد، ولن نغامر به، لكن لدينا العديد من اللاعبين الجاهزين لتأدية المطلوب منهم في مباراة الجزائر".

"نحن نحب كرة القدم، ونحب مثل هذه التحديات الكبيرة، ونتعلم منها، المباراة فرصة لإظهار ذلك".



واختتم كيروش: "الضغط لا يمثل لنا أي مشكلة، فهو طبيعة أي عمل أن يكون هناك ضغط عليك، وعلينا أن نتعامل معه لأننا محترفين، نحن نقوم بعملنا لكي نكون أفضل من الأمس ونتطلع للقادم".

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