علي سالمين: طوينا صفحة تونس ونفكر في دور الثمانية

المصدر: البيان

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أعرب علي سالمين، لاعب منتخب الإمارات، عن سعادته بتأهل "الأبيض" إلى الدور ربع النهائي لكأس العرب، وبارك للمنتخب التونسي الفوز اليوم، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثانية.

وقال عقب المباراة: "الحمد لله على التأهل إلى دور الثمانية، ويجب علينا الآن التفكير في مباراتنا أمام المنتخب القطري في الدور المقبل، ورغبتنا قوية في مواصلة الأداء القوي، ومواصلة المنافسة على كأس العرب".

وعن لقاء تونس، قال: "الشوط الأول، كان المنتخب التونسي الأفضل، ودخل برغبة الفوز، وامتلك لاعبوه الحماس، ونجح في تسجيل هدفه في الدقائق الأولى".

وأكمل: "لم نتأثر بالتأخر بالهدف التونسي، وتمكنا من السيطرة على الشوط الثاني، وحصلنا عل فرص عديدة، ولكننا لم نستغلها، وغاب عنا التوفيق، والآن طوينا صفحة تونس، ونفكر في المباراة المقبلة".

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