طحنون الزعابي: قدمنا أفضل مبارياتنا أمام تونس

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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بارك طحنون الزعابي لاعب المنتخب الإماراتي، للقيادة الرشيدة، وللجماهير الإماراتية، التأهل إلى دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم، وأكد أن "الأبيض" طوى صفحة الخسارة من المنتخب التونسي اليوم، ويفكر في لقاء قطر يوم الجمعة المقبل، في الدور ربع النهائي.

وقال في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "لعبنا أمام تونس أفضل مبارياتنا في كأس العرب رغم الخسارة بهدف دون مقابل، وقدمت وزملائي ما علينا، في مباراة كانت صعبة، لما يعرفه الجميع من قوة المنتخب التونسي".

وأضاف: "يجب الآن أن ننسى مباراة تونس، ونفكر في المباراة المقبلة أمام المنتخب القطري صاحب الأرض، لأن طموحنا الوصول لأبعد نقطة في البطولة العربية، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في تحقيق هدفنا".

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