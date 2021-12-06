تونس والإمارات إلى دور الثمانية لكأس العرب

المصدر: دبي- العوضي النمر

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تأهل منتخب الإمارات إلى دور الثمانية لبطولة كأس العرب "فيفا 2021" محتلا المركز الثاني في المجموعة الثانية بالرغم من خسارته من نظيره التونسي بهدف نظيف من توقيع سيف الجزيري بعد 10 دقائق من بداية المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد الثمامة بالدوحة، فيما حقق منتخب موريتانيا فوزا معنويا على سوريا بهدفين مقابل هدف ليودعا البطولة، وبذلك يلاقي منتخب الإمارات نظيره القطري متصدر المجموعة الأولي يوم الجمعة المقبل، بينما يلاقي المنتخب التونسي ثاني المجموعة الأولي.

جاءت مباراة منتخبنا الوطني مع تونس قوية المستوي، تسيد المنتخب التونسي الشوط الأول لعبا ونتيجة، حيث تسبب الهدف المبكر في ارباك لاعبي الأبيض، ومع ذلك سنحت عدة فرص لمنتخبنا لم يحسن استثمارها.

وعزز المدرب فان مارفيك صفوف الأبيض بأربعة لاعبين في الشوط الثاني وهم: مهند العنزي وإسماعيل مطر وخليل إبراهيم ومحمد جمعة فتحسن الأداء وسيطر الأبيض على مجريات الشوط، وأهدر عدة فرص محققة وتألق الحارس التونسي المعز في الذود عن مرماه ببسالة.

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