الاتحاد المصري يكشف شعار «عربية الغولف»

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الاتحاد المصري عن شعار البطولة العربية للغولف للرجال رقم 40 التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 16 إلى 23 ديسمبر الحالي بملعب نادي غولف دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر، ويعبر الشعار عن الحضارة المصرية القديمة من خلال كرة غولف في شكل بشري يرتدي الزي الفرعوني المميز ويمسك بيده مضرب الغولف.

ويشارك في البطولة 14 منتخباً عربياً هي حامل اللقب المنتخب المغربي والإمارات والسعودية والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان وتونس وليبيا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق، بالإضافة إلى البلد المضيف صاحب الأرض والضيافة مصر وصيف النسخة الماضية.

جاهزية

وأوضح تيمور أبو الخير نائب رئيس الاتحاد المصري للغولف وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة أن الاستعدادات تجري على قدم وساق وأوشكت على الانتهاء تمهيداً لاستقبال الأشقاء العرب خلال الأيام القليلة المقبلة، وأضاف هذه البطولة كان مقرراً إقامتها العام الماضي لكنها تأجلت مثل معظم الأحداث الرياضية الكبرى بسبب فيروس كورونا.

مؤكداً أن هذه النسخة من البطولة تحظى باهتمام عربي كبير للغاية لاسيما أنه سيعقد على هامشها اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي ويعقبه اجتماع للجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي والتي ستشهد إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العربي للغولف للدورة المقبلة والتي تمتد لغاية 2025.

إشادة

ووجه عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للغولف باسمه ونيابة عن الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للغولف، وإخوانه أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي الشكر والتقدير للقائمين على رياضة الغولف بمصر، ومعرباً عن ثقته وإخوانه بنجاح هذه البطولة بجميع منافساتها والفعاليات المصاحبة لها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز