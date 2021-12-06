الشناوي: محمد صلاح يتواصل معنا في كأس العرب

المصدر: دبي- البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، أن محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني نجم الارسنال، يتواصلان مع لاعبي "الفراعنة" المشاركين في كأس العرب المقامة حالياً في قطر، وأعتبر مواجهة الجزائر غدٍ، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، بمثابة نهائي مبكر للبطولة.

وأشار الشناوي حارس الأهلي المصري، إلى أن لاعبي الجيل الحالي من لاعبي المنتخب المصري، لم يسبق لهم مواجهة منتخب الجزائر، وتوقع أن يقدم المنتخبين مباراة كبيرة، ووعد بتنفيذ تعليمات المدير الفني لـ"الفراعنة"، والحرص على تقديم أقصى جهد، والظهور بمستوى أفضل مما قدمه الفريق في مباراتيه السابقتين أمام منتخبي لبنان والسودان.

وأنهى المؤتمر الصحفي قبل المباراة، مؤكداً أن الحساسية في مباريات الجزائر تكون داخل الملعب وليس خارجه، لأن مصر والجزائر أشقاء، وأيا كانت النتيجة سيتصافح اللاعبين ويحيوا بعضهم بعضاً، وتمنى أن ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز