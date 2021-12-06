تعرف على فرص تأهل المنتخب السوري في كأس العرب

المصدر: وكالات

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يحتضن استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، اليوم الاثنين، الساعة (19:00) بتوقيت الإمارات، المباراة المصيرية لمنتخب سوريا أمام نظيره الموريتاني، في الجولة الثالثة لبطولة كأس العرب.

وتحتل سوريا، المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، متخلفة بفارق الأهداف خلف تونس.

بينما تتصدر الإمارات جدول الترتيب برصيد ست نقاط، وتتذيل موريتانيا المجموعة من دون نقاط.

1- منتخب الإمارات (6 نقاط) له 3 أهدف وعليه هدف واحد والفارق (+2)

2- منتخب تونس (3 نقاط) له 5 أهداف وعليه هدفان والفارق (+3)

3- منتخب سوريا (3 نقاط) له 3 أهدف وعليه هدفان والفارق (+1)

4- منتخب موريتانيا من دون نقاط، له هدف واحد وعليه 6 أهداف والفارق (-5).

ويتأهل المنتخب السوري في حال الفوزعلى موريتانيا، وفي حال التعادل مع موريتانيا، مقابل هزيمة تونس أمام الإمارات.

وذلك لأن لوائح بطولة كأس العرب لكرة القدم، تنص على إنه في حال تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط في نفس المجموعة بعد نهاية دور المجموعات، يتم اللجوء أولا إلى فارق الأهداف لكل منتخب في كل مباريات المجموعة.

وفي حال التساوي بفارق الأهداف، يتأهل إلى الدور ربع النهائي المنتخبان صاحبا العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة.

أما إذا حدث التساوي من جديد في تلك المعايير، يتم اللجوء إلى عدد النقاط التي تم حسمها بين المنتخبات الثلاثة التي تتنافس على التأهل، بعيدا عن نتائج مباريات الفريق صاحب المركز الرابع.

وفي حال التساوي من جديد، تلجأ المنتخبات الثلاثة إلى فارق الأهداف المسجلة فيما بينها، وفي حالة التساوي يتم اللجوء إلى الأهداف المسجلة من جانب كل منتخب من المنتخبات المعنية.

وعند التساوي مجددا يتم اللجوء إلى قواعد اللعب النظيف، بحيث يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء تحصل عليها أحد لاعبي المنتخبات المعنية، وثلاث نقاط مقابل البطاقة الحمراء غير المباشرة، وأربع نقاط مقابل البطاقة الحمراء المباشرة، وخمس نقاط مقابل بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة لنفس اللاعب، على أن يتأهل المنتخب الذي خصم منه أقل عدد من النقاط.

وفي حال التساوي مجددا، فإن الخطوة الأخيرة التي يتم اللجوء إليها هي إجراء قرعة لتحديد المنتخبات المتأهلة.

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