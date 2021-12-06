غيابات مؤثرة عن المنتخب الأردني أمام فلسطين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعاني منتخب الأردن، من غيابات مؤثرة عندما يلتقي شقيقه المنتخب الفلسطيني بعد غدٍ، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة من كأس العرب، والمقررة على ملعب استاد 974 في الدوحة.

ويفتقد «النشامى»، اللاعب إحسان حداد، استكمالاً لقرار إيقافه مباراتين، بعد طرده في مباراة منتخب بلاده أمام السعودية في الجولة الأولى من مونديال العرب.

كما يغيب كل من محمد الدميري، يزن النعيمات وبهاء فيصل، بسبب الإصابة، فيما تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة كل من أحمد ثائر وأحمد سريوة، واللذان يعانيان من الإصابة أيضاً.

في الوقت نفسه، أكد الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، دعمه لمنتخب الأردن قبل لقاء فلسطين، وشدد على أهمية طي صفحة المباراة السابقة أمام المغرب، والتركيز على ضمان التأهل لربع النهائي.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي، تأهل إلى دور الثمانية عن المجموعة الثالثة، بعد وصوله إلى 6 نقاط، بينما تتصارع منتخبات الأردن وفلسطين والسعودية، على البطاقة الثانية، إذ تحتل الأردن المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وتليها السعودية وفلسطين، ولكل منهما نقطة واحدة.

وتحتاج الأردن للفوز أمام فلسطين، لحسم تأهلها، دون النظر إلى نتائج المنافسين، ويكفي التعادل إذا تعادلت أو خسرت السعودية أمام المغرب، بينما تحتاج فلسطين إلى الفوز للتأهل، بشرط تعادل أو خسارة السعودية.

بينما تحتاج السعودية الفوز على المغرب، لتتأهل بشرط خسارة الأردن، ويحسم فارق الأهداف، تأهل الأردن وفلسطين والسعودية، في حال تساوي اثنين منهما بذات الرصيد 4 نقاط لكل منهما، وهو ما يحدث حال تعادل الأردن مع فلسطين، وفوز السعودية على المغرب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز