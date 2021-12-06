تأهل المصري وبيراميدز والصفاقسي والساورة وبركان لدور المجموعات بالكونفيدرالية

المصدر: د ب ا

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تأهل فريقا المصري وبيراميدز المصريين، الأحد، إلى دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية) عقب فوزهما على ريفيرز يونايتد النيجيري ومانياما يونيون الكونغولي الديمقراطي في إياب دور الـ32 الإضافي من البطولة.

وفاز المصري على ضيفه ريفيرز يونايتد بهدف نظيف سجله محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 12.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في نيجيريا انتهت بفوز ريفيرز 2 / 1 ليصعد المصري للدور التالي مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، بعدما تعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 2/2.

في المقابل، كرر بيراميدز الفوز على ضيفه مانياما يونيون الكونغولي بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل في الدقيقة 36.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف ليصعد لدور المجموعات فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2 / صفر.

وبلغ الصفاقسي التونسي دور المجموعات، بفضل فوزه الصعب 1 / صفر على ضيفه توسكر الكيني.

واستفاد الصفاقسي من تعادله بدون أهداف في لقاء الذهاب، الذي أقيم بكينيا، ليقتنص ورقة الترشح للدور المقبل.

وتقمص أيمن الحزري دور البطولة في المباراة التي جرت بملعب (الطيب المهيري)، عقب تسجيله هدف الفريق التونسي الوحيد في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

وصعد نهضة بركان المغربي لدور المجموعات، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على ضيفه الجيش الرواندي، وذلك عقب تعادله بدون أهداف مع منافسه في لقاء الذهاب.

وبادر الجيش الرواندي بالتسجيل عن طريق بييرينجيزو لاجي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يقلب نهضة بركان الأمور رأسا على عقب في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين حملا توقيع العربي الناجي ومحمد عزيز في الدقيقتين 67 و77 على الترتيب.

وتأهل أهلي طرابلس الليبي لدور المجموعات أيضا، عقب تغلبه 4 / 2 بركلات الترجيح على ضيفه الملعب المالي.

وانتهت مباراة الإياب بفوز الفريق الليبي بهدف نظيف جاء عن طريق محمد اشتيوي في الدقيقة 65، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الفريق المالي في مباراة الذهاب، ليحتكم الفريقان في النهاية لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لأهلي طرابلس.

واكتسح شبيبة الساورة الجزائري ضيفه هارتس أوف أوك الغاني 4 / صفر، ليظفر ببطاقة الصعود لمرحلة المجموعات، بعدما تمكن من تعويض خسارته صفر / 2 أمام منافسه الغاني في لقاء الذهاب، ليفوز 4 / 2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

سجل سعد عبد الجليل الهدف الأول للشبيبة في الدقيقة 21، ثم أضاف أسامة بلطرش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 37 و48، فيما أحرز أيمن عبد العزيز لحمري، الهدف الرابع في الدقيقة 87.

وودع نواذيبو الموريتاني المسابقة، بعدما خسر صفر / 2 أمام مضيفه القطن الكاميروني.

وكان نواذيبو تعادل بدون أهداف في مباراة الذهاب، التي جرت بملعبه، ليفشل في اقتناص بطاقة الصعود لمرحلة المجموعات في المسابقة القارية.

وبدا تأثر نواذيبو بغياب مجموعة من عناصره الأساسية بسبب تواجدهم مع المنتخب الموريتاني ببطولة كأس العرب، المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، بجانب معاناة بعض لاعبيه الاحتياطيين من الإصابة.

وخسر الاتحاد الليبي صفر / 2 أمام مضيفه إنييمبا النيجيري، في مدينة (آبا) النيجيرية.

وافتتح صادق أبوبكر التسجيل لإنييمبا في الدقيقة 21، قبل أن يضيف فيكتوري امبوبا الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قرر تأجيل مباراة الذهاب بين الفريقين، التي كان من المقرر إقامتها الأسبوع الماضي بتونس، بسبب عدم حصول بعثة الفريق النيجيري على إذن للدخول للبلاد بسبب عدم تلقي أفرادها للجرعة الثانية من لقاح كورونا.

ومن المقرر أن يصدر كاف خلال الساعات القليلة القادمة موعد مباراة الفريقين لتحديد المتأهل منهما لمرحلة المجموعات، حيث بات يتعين على الاتحاد الفوز بفارق 3 أهداف على الأقل لضمان بلوغه الدور المقبل.



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