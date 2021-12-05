تألق حسين فيصل مع «الفراعنة» يشعل الجدل في الزمالك

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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برغم أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، اكتسب عناصر محلية جديدة، نجحت في صناعة الفارق في المباراة التي فاز بها «الفراعنة» بخمسة أهداف دون رد على المنتخب السوداني، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العرب المقامة حالياً في ضيافة قطر.

غير أن تألق اللاعب حسين فيصل، لاعب الزمالك السابق وسموحة الحالي، أثار جدلاً كبيراً وسبب في حالة غضب سيطرت على جماهير الزمالك، خصوصاً من يزعم بأن رحيل فيصل يتعلق بقيد نجل حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك قبل عودة مجلس مرتضى منصور.

وتألق فيصل في أول ظهور دولي له وأحرز هدفاً وصنع آخر، كما حصل على لقب رجل المباراة، وهو ما أثار التساؤل من جماهير ونقاد ونجوم سابقين بالزمالك حول من المسؤول عن رحيل اللاعب عن الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية دون أي مقابل.

وطلب أحمد حسام «ميدو» لاعب ومدرب الزمالك السابق، من مرتضى منصور رئيس النادي بالكشف عن المسؤول عن أسباب رحيل حسين فيصل، لأنها تعد خسارة فادحة على نادي الزمالك، لكن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أكد أنه هو من قرر رحيل اللاعب، وذلك لوجود عدد كبير من اللاعبين المميزين في مركزه نفسه.

من جانبه، أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اندهاشه من موافقة اللجنة المؤقتة على رحيل حسين فيصل مجاناً إلى سموحة السكندري، واعتبر أن الاستغناء عن حسين فيصل مجاناً جريمة وإهدار للمال العام، وطالب الرأي العام الزملكاوي بأن يأخذ حقه الآن من اللجنة التي وافقت على رحيله مجاناً.

وأضاف أنه سيلجأ إلى الرقابة الإدارية لحفظ حقوق النادي ومعرفة من استغنى عن حسين فيصل مجاناً، وأبدى استياءه من موافقة اللجنة التي كانت تدير النادي على رحيل بعض اللاعبين رغم علمهم بمنع النادي من القيد.

أما حسين السيد عضو اللجنة السابقة المكلفة بإدارة الزمالك والمشرف العام على الكرة وقتها، أوضح موقف اللجنة من رحيل حسين فيصل وقال، إن هناك 42 لاعباً بين مواليد 1999 و2000، ومع بداية كل موسم يختار المدير الفني للفريق الأول 5 لاعبين وهو العدد المسموح به، وأوضح أن كارتيرون وقتها اختار 5 لاعبين ليس من بينهم حسين فيصل، ونفى ما تردد عن أن رحيل حسين فيصل حدث من أجل قيد نجله، خصوصاً وأن اتحاد الكرة لا يستطيع أن يقوم بقيد أي لاعب لنادي الزمالك مع إيقاف النادي من القيد لفترتين سواء في الفريق الأول أو الناشئين.

فيما كشف أسامة نبيه، مدرب عام نادي الزمالك السابق، عن أنه كان يرفض رحيل اللاعب وقال إنه قدم ورقة إلى إدارة النادي تشمل حسين فيصل ونجله وبعض اللاعبين للخروج على سبيل الإعارة، حفاظاً على مستقبل نادي الزمالك، وكان بالإمكان قيد لاعبي الشباب ضمن قائمة الزمالك بعد قرار إيقاف القيد لفترتين.

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