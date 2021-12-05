هدية مثالية للسوري كاسكاو في عيد ميلاده

المصدر: دبي -إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ظهر لاعب منتخب سوريا أوليفر كاسكاو، الأكثر سعادة بعد نهاية مباراة منتخب بلاده وشقيقه منتخب تونس، وهو يمر عبر المنطقة المختلطة، ويتذكر الأجواء الجميلة التي عاشها في أول مباراة له كأساسي مع المنتخب السوري.

وبعد تهنئته بعيد ميلاده العشرين، تحدث أوليفر، عن الهدف الجميل الذي سجله، والذي تزامن مع يوم ولادته، فضلاً عن أنه أول هدف له مع منتخب بلاده، يقول اللاعب لموقع الاتحاد الدولي للكرة (فيفا): «هذا الهدف يمثل كل شيء بالنسبة لي، وكل حياتي، وأنا أتمنى أن يحصل معي هذا، وأن أسجل مع منتخب بلدي، ولم ألعب كثيراً كلاعب محترف في كرة القدم، وهذه هي سنتي الأولى، إذن تسجيل هذا الهدف في يوم عيد ميلادي يمثل لي الكثير أنا وعائلتي». وتعلق كاسكاو، وهو من أب سوري وأم سويدية، ببلد والده سوريا، وأبدى منذ الوهلة الأولى رغبته في تمثيل منتخب «نسور قاسيون»، فهو الذي بدأ كرة القدم في نادٍ محلي بالقرب من منزله، وبعد المرور عبر أندية سويدية عدة، التحق بنادي يتفيلا السويدي.

وقال: «منذ صغري، وأنا أحلم أن ألعب للمنتخب السوري، وأخيراً لعبت أول مباراة لي مع بلدي، وزيادة عن ذلك تمكنت من التسجيل، وأشكر كثيراً عائلتي التي ساندتني في كل شيء، ولم أكن لأصل إلى هذا المكان من دون الدعم الذي يقدمونه لي».

وبعد الهزيمة في المباراة الأولى أمام منتخب الإمارات 1-2، عاد المنتخب السوري بقوة، وفاز على تونس، لينعش حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، لما يواجه منتخب موريتانيا الذي خسر مقابلتين في هذه المجموعة.

ويتحدث مسجل الهدف الأول أمام «نسور قرطاج»، عن اللقاء المقبل، قائلاً «يجب طي صفحة مباراة تونس، وتنتظرنا مباراة أخرى أمام المنتخب الموريتاني، وعلينا التركيز عليها جيداً، لأننا نملك مدرباً ممتازاً وتشكيلة ممتازة أيضاً، وعلينا مواصلة التحضير والتركيز العالي على هذه المباراة المهمة».

وكأي لاعب في البطولة، لديه طموح وأهداف يريد تحقيقها، فما هي أهداف أوليفر مع المنتخب السوري، يجيب قائلاً: «كفريق لا نفكر في مستقبلنا في البطولة، بل نفكر فقط في المباراة المقبلة، وبعدها سنرى ما الذي يمكنه أن يحصل، والآن تفكيرنا يكون مباراة بمباراة، وكل لاعب في الفريق يطمح للذهاب لأبعد نقطة ممكنة، لهذا علينا العمل بجد في كل مباراة ومواصلة التألق، وهدفنا الآن هو الفوز على موريتانيا والتأهل إلى الدور الثاني، وأهم شيء بالنسبة لنا الآن هو التواجد في الدور المقبل، وهذا ما نتمناه وبعدها سنرى».

ويختم أوليفر كاسكاو، قائلاً: «المشجعون لهم مكانة خاصة بالنسبة لنا، وسعدنا كثيراً لرؤيتهم بقوة في المدرجات، ونحن لا شيء من دونهم، ونتمنى رؤيتهم في المباراة المقبلة وفيما تبقى من البطولة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز