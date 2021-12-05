براهيمي: عانينا أمام لبنان وهدفنا الفوز على مصر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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سجل ياسين براهيمي لاعب المنتخب الجزائري، هدفاً في كأس العالم، وآخر في كأس العرب، واختير رجل المباراة أمام لبنان أمس، وتمنى أن يوفق منتخب بلاده عندما يلتقي شقيقه المنتخب المصري بعد غدٍ، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال العرب.

وظهر براهيمي نجماً عندما كان المنتخب الجزائري متفوقاً بثلاثية نظيفة من تسجيل إسلام سليماني وعبد المؤمن جابو ورفيق حليش أمام كوريا الجنوبية، في الدور الأول من نهائيات كأس العالم بالبرازيل 2014، لكن المنتخب الجزائري تلقى هدف تقليص الفارق، ما زاد من ضغط الكوريين للعودة في النتيجة.

وحمل براهيمي برفقة زميله سفيان فغولي، زمام المبادرة، وبعد تبادل التمريرات القصيرة بينهما، انتهت الكرة عند براهيمي، والذي وضعها بروعة في شباك الحارس الكوري الجنوبي، مسجلاً الهدف الرابع للمنتخب، والأول له في المونديال.

وبعد 7 سنوات جاء موعد تسجيل براهيمي هدفاً آخر في منافسات «فيفا»، عندما سدد ركلة جزاء حصل عليها زميله يوسف بلايلي، ووضعها بروعة في وسط المرمى، ليعبر بعدها عن فرحته بالتسجيل في هذه البطولة الاستثنائية.

وقال براهيمي لموقع الاتحاد الدولي للكرة (فيفا): «التسجيل في كأس العالم، ثم في كأس العرب، يمنحني سعادة كبيرة، وأتمنى أن لا أتوقف عند هذا الحد، بل أطمح لتسجيل أهداف أخرى».

وعلى عكس المباراة الأولى أمام السودان، وجد المنتخب الجزائري صعوبة كبيرة في اللقاء الثاني أمام منتخب لبنان، والذي يلعب بطريقة دفاعية منظمة، ولم يتمكن الخضر من فك شفرته لغاية الدقيقة 69.

وتحدث براهيمي الذي فاز بلقب رجل المباراة، عن لقاء لبنان، قائلاً: «كنا نعلم جيداً أن المباراة ستكون صعبة، وأن الفريق المنافس يدافع بطريقة جيدة، وما صعّب من مأموريتنا أننا لم نسجل منذ بداية اللقاء، ولو تمكنا من ذلك لسهلنا على أنفسنا المأمورية، لكن الأهم أننا فزنا، ونحن سعداء بتحقيق ذلك، ومنتخب لبنان صعّب علينا كثيراً المأمورية، وكنا نعلم أنه سيدافع وسيعتمد على الهجمات المعاكسة».

وما يحسب للمنتخب الجزائري، أنه لم يفقد الأمل في التسجيل، بل واصل المحاولة سواء من عمق الهجوم أم على الأطراف، وضيّع فرصاً عدة سانحة للتسجيل عن طريق بلايلي وبونجاح وهلال سوداني، قبل أن يجد طريقه إلى الشباك بعد عرقلة يوسف بلايلي داخل منطقة العمليات، وإعلان الحكم عن ركلة جزاء نفذها ياسين براهيمي بنجاح.

ويتحدث اللاعب السابق لنادي غرناطة الإسباني عن المحاولات الضائعة، قائلاً: «واصلنا المحاولة ووصلنا في أكثر من مرة لمرمى الخصم، وأظهر فريقنا صبراً كبيراً في بناء اللعب ومحاولة التسجيل، وفي الأخير تمكنا من فك شفرتهم وتحقيق الفوز، وهذا هو الأهم».

وبعد ضمان كل من الجزائر ومصر تأهلهما إلى الدور المقبل، عقب فوز «الخضر» على لبنان، وتفوق مصر على السودان، سيلتقي الفريقان مع بعض في اللقاء الأخير، والذي يعتبره الجميع أنه نهائي قبل الأوان، خصوصاً أنه سيحدد المتأهل في صدارة المجموعة، وبذلك تفادي مواجهة المنتخب المغربي القوي في الدور الثاني.

ويقول براهيمي عن مواجهة مصر: «تبقى مجرد مباراة أمام فريق قوي، وسنسترجع أنفاسنا بعد أول مواجهتين، لأننا لعبنا مقابلتين في وقت قصير ما قد يؤثر علينا من الناحية البدنية، وحتى مباراة مصر ستكون بعد ثلاثة أيام فقط، ومباراتنا والمنتخب المصري، تعتبر مهمة جداً بالنسبة لنا، وكل مباراة نلعبها من أجل الفوز وبالروح المعنوية نفسها، لأننا هنا من أجل الفوز بكل المباريات، ولذا علينا مواصلة العمل والبقاء مركزين على المنافسة».

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