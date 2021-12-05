حسابات التأهل «المعقدة» إلى دور الثمانية لكأس العرب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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مع نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب لكرة القدم المقامة حالياً في قطر، نجحت 4 منتخبات في حسم تأهلها رسمياً إلى دور الثمانية، وهي منتخبات قطر، المغرب، الجزائر ومصر، بينما ودع منتخبا لبنان والسودان رسمياً، المنافسة على الوصول إلى الدور التالي، وبقت هناك 4 بطاقات أخرى للتأهل، وتتنافس عليها 10 منتخبات، وتحسم الاثنين والثلاثاء المقبلين، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

المجموعة الأولى

حسم المنتخب القطري تأهله كبطل للمجموعة الأولى، بعدما حسم القمة برصيد 6 نقاط قبل الجولة الثالثة، فيما تتنافس منتخبات العراق والبحرين وسلطنة عمان، على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة، ويحتل المنتخب العراقي المركز الثاني برصيد نقطتين، ويأتي منتخبا سلطنة عمان والبحرين في المركزين الثالث والرابع، ولكل منهما نقطة.

وتحتاج العراق إلى الفوز على قطر، ليتأهل كثاني المجموعة، دون النظر لنتيجة مباراة سلطنة عمان والبحرين، كما يكفي العراق التعادل للتأهل، في حال تعادل البحرين وسلطنة عمان، وليس أمام أي من البحرين أو سلطنة عمان، إلا الفوز للتأهل إلى دور الثمانية، بشرط خسارة العراق أو تعادلها أمام قطر.

المجموعة الثانية

تعد المجموعة الثانية، الأكثر تعقيداً في حسابات التأهل إلى دور الثمانية، ويتصدر المنتخب الإماراتي المجموعة برصيد 6 نقاط، ويليه منتخبات تونس وسوريا ولكل منهما 3 نقاط، وموريتانيا أخيراً من دون أي نقاط.

ويكفي الإمارات التعادل أمام تونس في مباراته المقبلة، ليحسم تأهله كبطل للمجموعة، وأما في حال الخسارة، فإنها تتأهل في حال تعادل أو خسارة سوريا أمام موريتانيا.

فيما تحتاج تونس للفوز للتأهل بشرط تعادل سوريا مع موريتانيا، كما يكفيها التعادل للتأهل في حال خسارة سوريا، والتي بدورها تملك فرصة التأهل، بالفوز على موريتانيا بشرط تعادل أو خسارة تونس، وتملك موريتانيا أيضاً، حظوظاً ضعيفة، إذ تحتاج لفوز بفارق كبير من الأهداف، مع خسارة تونس كذلك، بنتيجة كبيرة أمام الإمارات، للتأهل بفارق الأهداف.

وهناك حالة ربما تتساوى فيها منتخبات الإمارات وتونس وسوريا، في عدد النقاط، إذا فازت تونس وسوريا، وتقضي لائحة البطولة بأن يتم اللجوء إلى فارق الأهداف لحسم بطاقتي التأهل.

المجموعة الثالثة

تأهل المنتخب المغربي، إلى دور الثمانية بعد وصوله إلى 6 نقاط، بينما تتصارع منتخبات الأردن وفلسطين والسعودية، على البطاقة الثانية، إذ تحتل الأردن المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وتليها السعودية وفلسطين، ولكل منهما نقطة واحدة.

وتحتاج الأردن للفوز أمام فلسطين، لحسم تأهلها، دون النظر إلى نتائج المنافسين، ويكفي التعادل إذا تعادلت أو خسرت السعودية أمام المغرب، بينما تحتاج فلسطين إلى الفوز للتأهل، بشرط تعادل أو خسارة السعودية، والتي بدورها تتأهل في حال فوزها على المغرب، بشرط خسارة الأردن، ويحسم فارق الأهداف تأهل الأردن وفلسطين والسعودية، في حال تساوي اثنين منهما بالرصيد ذاته 4 نقاط لكل منهما، وهو ما يحدث حال تعادل الأردن مع فلسطين، وفوز السعودية على المغرب.

المجموعة الرابعة

حسمت بطاقتا التأهل في المجموعة الرابعة لصالح مصر والجزائر، ولكل منهما 6 نقاط، ويلتقي المنتخبان يوم الثلاثاء المقبل، بحثاً عن حسم صدارة المجموعة.

والجدير بالذكر، أنه تنص تعليمات التأهل في بطولة كأس العرب، على أنه في حال تساوي أكثر من منتخب بالنقاط، يتم الاحتكام لفارق الأهداف، ثم لعدد الأهداف التي سجلها كل منتخب حال استمرار التساوي، وبعدها يتم اللجوء للمواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية، ففارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية، ثم للأهداف التي سجلها كل منتخب في شباك المتساوين معه في النقاط، وأخيراً عن طريق اللعب النظيف أي عدد البطاقات الصفراء والحمراء.

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