محمد صلاح يكشف مجال استثماراته وحجم مساعداته في مصر

المصدر: وكالات

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كشف النجم المصري محمد صلاح خلال الحوار المطول مع الإعلامي عمرو أديب عن خططه المستقبلية في بلاده.

وحول ما إذا كان يفكر في الاستثمار بأحد المجالات في مصر، علق صلاح قائلا: "سأستثمر في مصر قريبا، هفتح جيم (صالة رياضية) ومطاعم أكل صحي".

وتحدث محمد صلاح عن أسرته وأهل قريته وطقوسه عند الرجوع في زيارة بلاده: "بكون سعيد جدا وسط أهلي في قرية نجريج ببسيون التي تربيت بها".

مضيفا: "بأكل كشري فور وصولي القاهرة، وبشعر بسعادة بالغة لدى وصولي مصر".

وأوضح صلاح، عن طريقة حفاظه على صحته الجسدية، عبر الوجبات الغذائية، قائلا: "بأكل ما بين 5 إلى 6 مرات يوميا بس أكل صحي".

وتطرق النجم العالمي للحديث عن الغناء والمطربين المفضلين لديه ونوعية الأغاني التي يحبها.

وقال محمد صلاح: بسمع موسيقى عربي وأجنبي وعمرو دياب وحماقي وشيرين عبد الوهاب".

وعن رأيه في أغاني المهرجانات، أجاب: "بسمع أغاني مهرجانات "تفاريح"، و(بنت الجيران) مكسرة الدنيا".

وسبق لصلاح تأسيس مؤسسة خيرية في نجريج "قريته" الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 30.000 شخص، والتي تهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة ماديا من خلال منحهم دخلا شهريا.

كما أنه في عام 2018، قام بتمويل بناء مستشفى ومدرسة في مصر، وتبرع بمبلغ 2.5 مليون جنية إسترليني للمعهد القومي للأورام في مصر.

وعام 2020، تبرع محمد صلاح بحوالي 405 آلاف جنية إسترليني، والطعام واللحوم الطازجة لبعض المؤسسات في "نجريج"، لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وساهم بمبلغ 30 ألف جنيه استرليني، لبناء محطة إسعاف جديدة في قريته للمساعدة في تحسين ظروف الرعاية الطبية هناك.

كذلك ساهم في بناء بعض المرافق الرياضية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي.

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