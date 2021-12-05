استطلاع «البيان»: 65 % يتوقعون بطلاً جديداً لكأس العرب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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توقع 65 % من المشاركين في استطلاع «البيان» حدوث مفاجأة في كأس العرب بتتويج بطل جديد، مقابل 35 %، رأوا عدم إمكانية حدوث ذلك الأمر، جاءت نسبة التوقع بظهور بطل جديد 70 % للمشاركين بالتصويت عبر موقع «البيان»، و%60 عبر حساب «البيان» في «تويتر»، فيما توقع 30 % من المشاركين في التصويت بموقع «البيان»، و40 % في «تويتر» أن البطل سيكون من الأسماء المعروفة.

وأكد المدرب التونسي نور الدين العبيدلي، إمكانية ظهور بطل جديد على منصة تتويج النسخة العاشرة من كأس العرب، وقال: توقيت البطولة حرم منتخبات كثيرة من الاستعانة بلاعبيها المحترفين، خصوصاً في الأندية الأوروبية، ولكن هذا التوقيت، جيد لبعض المنتخبات التي تستعد لخوض مرحلة مهمة من تصفيات المونديال ، وقال: ظهور بطل عربي جديد وارد.

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