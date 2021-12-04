قطر أول المتأهلين وسوريا تضرب تونس بثنائية وتخلط الأوراق

المصدر: أ ف ب

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بات منتخب قطر المضيفة أول المتأهلين عن المجموعة الأولى إلى الدور ربع النهائي من النسخة العاشرة لكأس العرب لكرة القدم، بعدما حقق الجمعة فوزاً قاتلاً، بهدف عكسي على نظيره العماني 2-1 على استاد المدينة التعليمية، فيما أعيد خلط أوراق المجموعة الثانية بفوز الإمارات 1-صفر على موريتانيا وانتصار سوريا 2-صفر على تونس، ضمن منافسات الجولة الثانية التي شهدت تعادلاً سلبياً بين العراق والبحرين.

وفي الوقت الذي كانت المباراة الأولى تتجه الى التعادل بهدفي أكرم عفيف لقطر (31 من ركلة جزاء) وخالد الهاجري لعمان (37)، حتى الثواني الأخيرة من الدقيقة السابعة المحتسبة من الوقت بدل الضائع، سجل مدافع المنتخب العماني دوربين فهمي خطأ في مرماه بعدما ارتطمت به الكرة إثر رأسية من المعز علي لتتجاوز خط المرمى بسنتمترات، أكدته تقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (90+7).

وبات العنابي أول المتأهلين رسمياً بعدما رفع رصيده الى ست نقاط ضامناً صدارة المجموعة بعد فوز افتتاحي على البحرين (1-صفر) أمام العراق (نقطتان)، عمان والبحرين (نقطة لكل منهما).

ويلتقي في الجولة الاخيرة الاثنين المنتخب القطري مع العراق فيما تلتقي البحرين مع عمان لتحديد هوية المنتخب الذي سيلحق بقطر الى دور الثمانية.

بعد المباراة، شكك الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب المنتخب العماني ببععض القرارات التحكيمة معتبراً أن "الهدف الثاني صحيح حيث تجاوزت الكرة الخط حسبما رأيت، لكن أعتقد أن ركلة الجزاء التي حصل عليها المنتخب القطري لم تكن صحيحة بتاتاً".

وتابع "أستغرب أيضاً عدم طرد اللاعب رقم 15 (بسام الراوي) بعد الضرب المتعمد بالكوع...عموماً لا يمكنني ألا أهنئ اللاعبين على الأداء خصوصاً في الشوط الثاني، هي المباراة الثانية التي تنقلب نتيجتها علينا في الوقت بدل الضائع حيث تعادلنا مع العراق وخسرنا أمام قطر بسيناريو لا يمكن تفسيره..ولا يمكنني أن ألوم اللاعبين".

بدوره اعتبر المدرب الإسباني فيليكيس سانشيس أن الانتصار "كان في غاية الأهمية...هدف في وقت متأخر منحنا النقاط الثلاث والتأهل وصدارة المجموعة. كانت مباراة صعبة كما توقعنا، المنتخب العماني قدم شوطاً ثانياً مغايراً وخلق لنا المشاكل".

وقلب المنتخب السوري موازين المجموعة الثانية بفوز مهم على نظيره التونسي 2-صفر في استاد البيت، بهدفين سجلهما أوليفر إسحاق كاسكاو (4) ومحمد عنز (47).

وبالتالي، حصدت سوريا أول ثلاث نقاط في البطولة، لتتساوى مع المنتخب التونسي.

وبدأ السوريون المباراة بقوة، وبكّروا في التسجيل وتحديداً في الدقيقة الرابعة، حينما خطف كاسكاو الكرة وسدد من بعيد مباغتاً الحارس فاروق بن مصطفى.

وفشل المنتخب التونسي في اختراق الدفاعات السورية في أكثر من مناسبة.

وقبل انتهاء الشوط الأول، خسر المنتخب التونسي خدمات لاعبه محمد علي بن رمضان، حين تلقى البطاقة الحمراء بعد ضربه عنز في كرة مشتركة.

وفيما دخل التونسيون الشوط الثاني في مسعى العودة بالنتيجة، جاءت الصدمة السورية بهدف رائع من عنز بتسديدة بعيدة المدى، منحت تفوقاً معنوياً واضحاً للسوريين، ولم يسعف "نسور قرطاج" دخول يوسف المساكني، لتنتهي المباراة بفوز السوريين ورفع آمالهم بالعبور.

وقبل ذلك، قطعت الإمارات خطوة كبيرة نحو ربع النهائي بعد فوزها القاتل على موريتانيا 1-صفر في أول مباراة دولية بينهما على الإطلاق.

وسجل البديل خليل الحمادي هدف الامارات الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع.

ورفعت الامارات التي حققت فوزها الثاني على التوالي بعد الأول على سوريا 2-1، رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية.

وتلتقي الامارات مع تونس في الجولة الاخيرة الاثنين فيما تواجه سوريا المنتخب الموريتاني.

من جهتها، فشلت موريتانيا في حصد نقطتها الأولى في كأس العرب، بعدما كانت خسرت امام البحرين والعراق بنفس النتيجة صفر-2 خلال مشاركتها السابقة في نسخة 1995، وأمام تونس 1-5 في الجولة الاولى من النسخة الحالية.

وانتظرت الامارات رغم سيطرتها الواضحة على الشوط الاول حتى الدقائق الثماني الاخيرة لصناعة الخطر، لكنها اصطدمت بتألق لافت من حارس مرمى موريتانيا مباكي نداي.

وفي الشوط الثاني استمرت السيطرة الاماراتية، وسجل علي صالح بمقصية رائعة أحد أجمل أهداف البطولة بعد عرضية من الاحبابي حضرها مبخوت برأسه لجناح الوصل، قبل أن يلغي الحكم الهدف بعد العودة الى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) بداعي التسلل (70).

وقام الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب الامارات الذي كان يخوض مباراته رقم 100 مع المنتخبات منذ أن قاد منتخب بلاده لأول مرة في 2008، بعدة تبديلات وابتسم الحظ لأحد بدلائه خليل الحمادي الذي استفاد من عرضية طحنون الزعابي وتابه الكرة في الشباك (90+3).

وقال الحمادي "عندما كنت في الإحماء طلب مني المدرب أن ألعب بأسلوبي المعتاد وهو الاختراق وإرسال العرضيات، وأنا فخور أنني سجلت هدف الفوز".

وحسم تعادل سلبي مخيب مواجهة العراق والبحرين على استاد الثمامة.

وهذا التعادل هو الثالث للبحرين أمام العراق بقيادة البرتغالي هيليوا سوزا الذي حقق انتصارين على منتخب "أسود الرافدين".

وقال المونتينيغري زيليكز بتكوفيتش مدرب العراق بعد المباراة "لعبنا بتحفظٍ في الثلث الأول من المباراة ومن ثم دخلنا في أجواء اللقاء، وكنا الأخطر والأفضل في مجريات المباراة، لكننا عانينا من الجهد البدني في الدقائق العشر الأخيرة، وبدا واضحاً على لاعبينا الإعياء، وأكثر من لاعب كان بحاجة الى التبديل بعد نفاد التبديلات".

وحول عجز المنتخب في تحقيق الفوز في المباريات التسع الأخيرة "علينا أن نكون إيجابيين، نحتاج من واحد الى اثنين من اللاعبين الجاهزين من صانعي اللعب،، وأنا هنا لا أريد أن أنتقد أحداً مع جل احترامي لكل الأندية في العراق" في إشارة الى عدم إمكانية الاندية من تقديم مثل هؤلاء اللاعبين.

وكلف الاتحاد العراقي بيتروفيتش (المدرب المساعد في الجهاز الفني) لقيادة تدريبات منتخب العراق خلفاً للمدرب السابق الهولندي ديك أدفوكات الذي استقال لسوء النتائج قبل ايام من انطلاق بطولة كأس العرب.



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