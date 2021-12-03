الأبيض يتخطى المرابطون بهدف ويتأهل لربع النهائي

المصدر: دبي- العوضي النمر

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تأهل منتخبنا الوطني الأول إلى الدور ربع النهائي لبطولة كاس العرب "فيفا 2021" بعد ارتفاع رصيده الي 6 نقاط من مباراتين بالفوز على مورتانيا بهدف واحد سجله خليل إبراهيم في الوقت المحتسب بدل الضائع، في ثاني جولات الفريق بالبطولة.

على الرغم من سيطرة الأبيض على مجريات الشوط الأول إلا أنه إفتقد اللمسة الأخيرة، نتيجة التسرع في إنهاء الهجمات والبطيء في الأداء والإصرار على الإختراق من العمق، وعدم فاعلية خط الوسط الذي سيطر عليه الفريق الموريتاني الذي ظهر بمستوي جيد خلال الشوط نتيجة الضغط المتواصل على لاعبي الأبيض في تركيز ذهني وبدني عال.

في الربع ساعة الأخيرة من الشوط ضغط الأبيض بقوة على مرمي موريتانيا من اجل تسجيل هدف ينهي به الشوط وسنحت عدة فرص لعلي مبهوت وكايو وعلي صالح تألق حارس موريتانيا باكوندا في انقاذها جميعها في توفيق غير عادي مع لاعبي خط الدفاع لينتهي الشوط بدون اهداف.

تحسن أداء الأبيض خلال الشوط الثاني من خلال تسريع وتيرة اللعب والاعتماد على الكرات الطويلة والعرضية، مستغلا حالة الإرهاق التي بدت على لاعبي موريتانيا نتيجة الجهد الكبير الذي بذلوه، شهدت الدقيقة 69 تسجيل علي صالح لأجمل أهداف البطولة حينما سدد كرة "دبل كيك" داخل مرمي موريتانيا ولكن تقنية الفار تدخلت وألغت الهداف بداع التسلل.

أجرى المدرب فان مارفيك 3 تغيرات بمشاركة خليل إبراهيم بديلاً لكايو، وإسماعيل مطر بديلاً لعلي صالح وتيغالي بديلا لمحمد برغش بهدف تعزيز القوة الهجومية، واسفرت هذه التغيرات عن تسجل خليل إبراهيم هدف الفوز للأبيض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

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