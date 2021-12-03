مرتضى منصور يحسم الجدل حول بقاء أو رحيل كارتيرون

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، بقاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق في منصبه خلال الفترة القادمة.

وقال مرتضى منصور خلال حديثه مع أعضاء الجمعية العمومية ونقلها الموقع الرسمي لناديه اليوم الخميس :"كارتيرون مستمر مع الفريق بشكل طبيعي وعند عودته سيجد راتبه في انتظاره".

وأضاف: "سيتم إضافة مدرب عام ومدرب مساعد في الجهاز الفني، ولا يوجد أي شخص صاحب قرار على مجلس الإدارة، في حالة رفض كارتيرون المساعدين الجدد، سنطلب منه تحديد مساعديه، ولكني أعلم أنه عندما يعلم أسماءهم سيوافق عليهم".

وأوضح أنه أستقر علي القائمة التي سيخوض بها انتخابات الزمالك المقبلة.

وتابع مرتضى منصور أن تأخير إجراء الانتخابات جاء بسبب اللائحة، مشيرا إلى انه في حال أقيمت وفقا للائحة الاسترشادية فإنه سيتم إجراؤها على ثلاثة أيام.

وأكد أنه كان قد قرر عدم خوض الانتخابات قبل أن يعدل عن رأيه ويقرر خوضها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز