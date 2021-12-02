السلة السورية تعود للحضن العربي من بوابة الإمارات

المصدر: دبي- ياسر قاسم

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أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة، مشاركته في البطولة العربية التي تستضيفها الإمارات، من 9 إلى 16 فبراير المقبل، ببعثة تضم تضم من 22 إلى 24 شخصاً، وأكد طريف قوطرش رئيس الاتحاد، أنه سيتم إبلاغ الأمانة العامة للاتحاد العربي، بمشاركتهم رسمياً خلال 48 ساعة، معرباً عن سعادته بعودة سوريا إلى البطولات العربية للعبة، بعد غياب 10 سنوات، وأكد على أهمية مشاركتهم، باعتبارها فرصة ذهبية للاحتكاك بمنتخبات قوية، والاستفادة منها قبل مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وتوقع قوطرش أن تشهد البطولة العربية تنافساً قوياً لإحراز اللقب، خاصة أن جميع المنتخبات تخوض حالياً منافسات قارية مؤهلة للمونديال، وأشاد بجهود الاتحاد العربي، بقيادة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، وحرصه على تنفيذ برامجه بدون توقف، رغم جائحة «كورونا»، التي تجتاح العالم، وسعيه لتطوير اللعبة، من خلال إقامة بطولات نوعية، وتكثيف الدورات، سواء على المستوى الإداري أو الفني أو التحكيمي.

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