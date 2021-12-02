بعد تسجيل فريقه هدف الفوز.. وفاة أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق

المصدر: البيان

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توفى أدهم السلحدار نجم فريق الإسماعيلي المصري السابق والمدير الفني الحالي لفريق المجد السكندري، بعدما تعرض لأزمة قلبية اليوم الخميس، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

وسقط السلحدار خلال مباراة فريقه أمام الزرقا بعدما أحرز لاعبه هدف الفوز في الثواني الأخير، في إطار مواجهات مجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية

وكشفت مصادر داخل الإسماعيلي لصحيفة الوطن المصرية إن وفاة السلحدار جاء فاجأة دون أي مرض والجميع تفاجئ بوفاته، وهناك صدمة كبيرة داخل قلعة الدراويش، فيما انتشرت صورة من نقل السلحدار للمستشفى دون الكشف عن مرضه أو الأزمة التي تعرض لها خلال مباراة الزرقا في مباراة بالدرجة الثانية، ولكن كشفت المصادر بأن رحيل السلحدار جاء بعد تسجيل المجد هدفا في الثواني الأخيرة ليسقط خلال احتفاله بالهدف وتم نقله للمستشفى.

وتولى أدهم السلحدار الإدارة الفنية للدراويش في أكثر من مناسبة وأنقذ الإسماعيلي من قبل في أكثر من مباراة وكان البديل السحري في بعض من الأوقات بعد رحيل المدربين الأجانب أو المصريين وكان دائمًا ما يكون في خدمة الدراويش، وتولى السلحدار قيادة أندية فنيا في الدرجة الثانية وكان من بينها فريق الجزيرة.

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