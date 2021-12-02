الأبيض الإماراتي يُواجه موريتانيا في كأس العرب وعينه على النقطة السادسة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يسعى منتخبنا الوطني لكرة القدم لتحقيق انتصاره الثاني في بطولة كأس العرب فيفا 2021، عندما يواجه منتخب موريتانيا في الثامنة من مساء الجمعة على ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، باعتبار أن الفوز سيرفع رصيد منتخبنا إلى ست نقاط، ويمهد له طريق التأهل إلى مرحلة ربع النهائي باحتلال المركز الأول أو الثاني في هذه المجموعة.

ويدخل منتحبنا المباراة وفي رصيده ثلاث نقاط، حصل عليها بالتفوق على المنتخب السوري بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، ليتساوى مع تونس في رصيد النقاط، فيما يخلو رصيد سوريا وموريتانيا من النقاط.

وكان منتخبنا اختتم تحضيراته بأداء المران الرئيسي، والذي أطمأن من خلاله الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين، بإجراء اختبارات بدنية وفنية دقيقة بغية اختيار العناصر الأكثر قدرة على أداء المهمة، كما اختبر المدرب مارفيك ومعاونوه الخطة الفنية التي سيعتمدها لتحقيق النتيجة المطلوبة.

وحرص الهولندي مارفيك مدرب منتخبنا الوطني، خلال اليومين الماضيين على دراسة المنتخب الموريتاني، من خلال مشاهدة تسجيلات حديثة لآخر مبارياته، ومن ضمنها لقاء تونس في الجولة الأولى، وذلك من أجل التعرف على مواطن الضعف والقوة لدى المنافس.

وتلي مواجهة منتخبنا وموريتانيا مباراة أخرى في ذات المجموعة، تجمع تونس وسوريا في الحادية عشر مساءً، وستحدد نتيجة المباراتين موقف صدارة المجموعة مؤقتاً، في انتظار مواجهتي الجولة الثالثة التي ستجرى في توقيت واحد يوم الاثنين في السابعة مساءً، حيث يلتقي منتخبنا بتونس ويلعب المنتخب السوري أمام موريتانيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز