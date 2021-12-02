طاقم تحكيم من أوروغواي لإدارة مباراة الإمارات وموريتانيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طاقم تحكيم دولي من أوروغواي، لإدارة مباراة المنتخب الإماراتي الأول وشقيقه الموريتاني المقررة في الدوحة في الثامنة من مساء غدٍ، بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كأس العرب.

ويقود الطاقم الحكم الدولي أندريس ماتونتي، ويعاونه ماتونتي، كل من مارتن سوبي حكم مساعد أول، وكارلوس باريرو حكم مساعد ثاني، وليودان غونزاليس حكم فيديو، ومعهم الإيراني علي رضا فاغهاني، حكماً رابعاً.

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