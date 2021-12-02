آخر تطورات إصابة اللاعب المصري حمدي فتحي

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن خضوع حمدي فتحي لاعب وسط المنتخب لفحوصات إضافية صباح اليوم الخميس، للاطمئنان عليه.

وأوضح الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، الأربعاء، أن فتحي أصيب بارتجاج في التحام خلال مباراة مصر ولبنان، والتي فاز بها "الفراعنة" 1 / صفر في وقت سابق من أمس الأربعاء، ضمن منافسات كأس العرب ،حيث أجريت له الإسعافات الخاصة بهذه الحالة وتغييره حسب اللائحة.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق أن اللاعب بخير وحالته مستقرة، غير أنه في تلك الحالات (الارتجاج) فإنه يتم اتباع بروتوكول خاص ومن بينه الفحوصات التي سيجريها اليوم.

وكان فتحي قد خرج من المباراة ليحل بدلا منه زميله مهند لاشين في الشوط الأول.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات مصر والجزائر ولبنان والسودان.

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