تبديلات مصر الـ 6 تثير الجدل القانوني في كأس العرب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أثارت تبديلات المنتخب المصري الـ 6، الجدل عقب الفوز على المنتخب اللبناني بهدف دون مقابل مساء اليوم، على ملعب استاد الثمامة، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من كأس العرب لكرة القدم.

وطرحت جماهير المنتخبين تساؤلاً عقب المباراة، حول مدى صحة الفوز المصري، وهل يمكن أن يتقدم الجانب اللبناني بشكوى إلى الاتحاد الدولي "الفيفا"، لإلغاء الفوز المصري لوجود خطأ إداري، وتحويل الفوز لمصلحة المنتخب اللبناني؟، بعدما دفع المنتخب المصري، بـ 6 تبديلات بإشراك لاعبيه رفعت، لاشين، زيزو، أيمن أشرف، عمر كمال وأسامة فيصل.

فيما انبرى عدداً من خبراء الكرة بالتوضيح أن "فيفا" سمح في كأس العرب بـ 6 بدلاً من 5 تبديلات في حال حدوث تبديل بسبب إصابة لاعب، وهو ما حدث مع منتخب مصر لإصابة حمدي فتحي واستبداله في الشوط الأول للمباراة، وفي المقابل، اعتبرت الجماهير اللبنانية، أن تلك اللائحة تتيح للمنتخبات فرصة بالتلاعب خلال المباراة للاستفادة بـ 6 تبديلات.

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