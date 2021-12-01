الأبيض الإماراتي يبدأ تحضيراته لمواجهة موريتانيا في كأس العرب

المصدر: البيان

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فتح الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الهولندي فان مارفيك ملف مباراة موريتانيا في الجولة الثانية في بطولة كأس العرب، وذلك بعد 24 ساعة من المباراة الأولى التي حقق فيها الأبيض فوزاً مهماً على المنتخب السوري بهدفين لهدفين، ودخل المنتخب أجواء المواجهة المقبلة فعلياً بخوض مران استشفائي اليوم، هدف من خلاله الجهاز الفني لازالة الإرهاق الناجم عن مباراة سوريا.

ولن يكون أمام الأبيض الكثير من الوقت لإكمال تحضيراته للقاء المهم بعد غد الجمعة، وسيؤدي مرانه الرئيس غداً الخميس، والذي سيضع من خلاله الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على الخطة التي سيواجه بها نظيره الموريتاني، بعد معالجة بعض السلبيات التي صاحبت الأداء في مباراة سوريا.

كما يعمل الجهاز الفني لمنتخبنا على تجهيز بديل للاعب خط الدفاع محمود خميس، الذي لن يكون متاحاً في مواجهة موريتانيا بسبب الايقاف، بعد طرده في المباراة الأولى أمام سوريا.

وتكتسب المباراة المقبلة أمام موريتانيا أهمية كبيرة، من واقع أن الفوز فيها سيرفع رصيد المنتخب إلى ست نقاط، ويمهد الطريق أمامه للتأهل إلى مرحلة ربع النهائي، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.

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