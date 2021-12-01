الأبيض يصطاد نسور قاسيون بهدفي كايو وصالح

المصدر: دبي- العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

اصطاد منتخب الإمارات الأول لكرة القدم نظيره السوري "نسور قاسيون" بهدفي كايو وعلي صالح مقابل هدف سجله ورد السلامة في المباراة التي اقيمت بينهما ملعب ستاد رأس بوعبود بالدوحة في انطلاقة بطولة كاس العرب ليحصد الامارات أول 3 نقاط وضعته في المركز الثاني بعد تونس الذي حقق الفوز علي موريتانيا بخمسة اهداف مقابل هدف.

أفضلية إماراتية

وتعرض محمود خميس للطرد في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد ان نال الإنذار الثاني.

ظهر منتخب الإمارات بمستوي طيب خلال الشوط الأول حيث دانت السيطرة التامة للأبيض، حيث إعتمد الفريق علي انطلاقات الظهيرين بندر الأحبابي ومحمود خميس ورفع الكرات العرضية للثنائي كايو وعلي صالح، فيما اعتمد المنتخب السوري على التكتل الدفاعي وغلق المساحات أمام لاعبي الأبيض مع الاعتماد على الهجمات المرتدة والتي نجح الدفاع وعلى خصيف في التعامل معها.

فك الشيفرة

لم يجد الأبيض صعوبة في فك شيفرة المنتخب السوري المتكتل أمام مرماه، وشهدت الدقيقة 23 أول هدف للأبيض حيث تقدم بندر الأحبابي بكرة ومررها لتجد كايو الذي يسدد قذيفة برأسيه قوية تسكن الشباك السورية.

ساهم الهدف في فتح شهية لاعبي الإمارات الذين قدموا أداء متميز، ولم تمر سوى 30 دقيقة حتى تقدم علي مبخوت بكرة ومررها إلي كايو داخل المنطقة الذي لم يتوانى في أهداها لعلي صالح الذي سدد قوية داخل مرمي سوريا.

اطمان الأبيض للنتيجة وهدأ أداء اللاعبين قليلا في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول مما منح الفرصة للمنتخب السوري لتعزيز هجومه وتهديد مرمي علي خصيف حيث سدد محمد عثمان كرة قوية ينقذها مبخوت ببراعة وكرة أخرى لسوريا نجح الأحبابي في ابعادها.

هجوم سوري

مع بداية الشوط الثاني واصل المنتخب السوري هجومه مع تراجع أداء الأبيض، وأسفر الهجوم المتواصل عن هدف لمنتخب سوريا في الدقيقة 60 سجله ورد السلامة من خطأ دفاعي، وتبعه تسديدة قوية من مؤيد الخوري ينقذها علي خصيف الذي زاد عن مرماه ببسالة، واجري المدرب مارفيك تغير بمشاركة خليل إبراهيم بديلا عن عبدالله رمضان وحاول المنتخب السوري ادراك التعادل ولكن تماسك الدفاع ويقظة خصيف حالت دون ذلك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز