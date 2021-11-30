رشاقة زوجة محمد صلاح حديث مواقع التواصل في مصر

المصدر: البيان

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تغير ملحوظ في الشكل والملامح بدا على ماجي صادق زوجة محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال حضورها جائزة القدم الذهبية، حيث ظهرت خلال لحظة استلامها جائزة أفضل لاعب في العالم فوق الـ28 عاما بالنيابة عن زوجها، رغم وجوده في مكان الحفل الذي أقيم في إمارة «موناكو» الفرنسية، ليثير ذلك الأمر الكثير من التساؤلات في أذهان مشجعي كرة القدم المصرية.

ماجي صادق زوجة محمد صلاح خسرت الكثير من وزنها إذ بدت بجسد نحيف عما كان سابقا، خلال لحظة تسلمها الجائزة، وارتدت فستانا أسود طويلا وغطاء للرأس باللون الأبيض، واعتمدت على ماكياج هادئ تناسب مع إطلالتها التي خطفت العيون.

أرجع البعض سبب فقدان وزن زوجة محمد صلاح، لعمل جلسات دايت حتى تبدو في الوزن الذي ظهرت عليه، فكان من بين تعليقات رواد السوشيال ميديا: «أم مكة أحلوت وجمالها مالوش زي، هي ماجي خست، حلوة أوي كدة، خليكي على الوزن ده، فخر العرب الحقيقي وصل، هي خست ولا إيه، بقت كدة إزاي».

وكشف الكابتن مينا سمير مدرب اللياقة البدنية، عن سر فقدان زوجة محمد صلاح لوزنها الزائد، بكتابته على صفحته على «فيسبوك»: «فخور إني كنت جزءا من أول الرحلة لأم مكة زوجه فخر العرب»، مرفقًا صورتها وقت متابعتها معه قبل نحو 3 أعوام، وتحديدا في يوليو 2018، حيث أشار إلى تواصل ماجي معه عبر فيسبوك لإنقاص وزنها، بعد أن اتبعت إحدى وصفاته الغذائية التي حققت معها نتيجة ملموسة، كاشفًا عن سفرها له مخصوص رفقة أخت محمد صلاح ونشر حينها صورة تجمعه بها.

ومن جانبها تحدثت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، عن التغير الملحوظ في شكل «ماجي» زوجة اللاعب محمد صلاح، والتي ارجعتها إلى اتباع نظام غذائي صحي فضلا عن ممارسة الرياضة بانتظام، إذ قالت: «خاسة برياضة وباين على جسمها جدا، لكن لو عملت عمليات التكميم شكله هيبان والجسم مش هيكون متناسق».

وقدم صلاح زوجته ماجي صادق لتتسلم الجائزة في الحفل الذي أقيم مساء الاثنين في إمارة موناكو الفرنسية، في لفتة أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتزع صلاح هذه الجائزة من لاعبين كبار كانوا مرشحين لها، وهم سيرجيو راموس، وسيرجيو أغويرو، وليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، وكريم بنزيما، ونيمار، وجيرارد بيكيه، وروميلو لوكاكو، وجورجيو كيليني.

وتُمنح تلك الجائزة للاعبين الذين لا تقل أعمارهم عن 28 عاما، على تفوقهم على المستوى الفردي أو الجماعي، ويتم ترشيحهم من قبل لجنة من الصحفيين الدوليين، ولا يمكن لأي لاعب الفوز بتلك الجائزة سوى مرة واحدة فقط.

أول فائز بهذه الجائزة منذ انطلاقها كان النجم الإيطالي روبيرتو باجيو عام 2003، وآخر الفائزين بها كان كريستيانو رونالدو، حين كان لاعبا في يوفنتوس العام الماضي، فيما لم يتوج البرغوث الأرجنتيني ميسي بهذه الجائزة رغم تجاوزه 28 عاما منذ عام 2015.

وحل محمد صلاح في الوقت ذاته سابعا في ترتيب أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم، وذلك في الحفل الذي انتهى بتتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية لعام 2021، مساء أمس في العاصمة الفرنسية باريس.

واهتمت وسائل الإعلام بظهور زوجة صلاح خلال الحفل وفقدانها كثيرا من وزنها، واعتبروا تقديمه إياها لتسلُّم الجائزة نوعا من التقدير والاعتراف بدورها المؤثر في ظهوره بمستوى رائع خلال الفترة الأخيرة، كما يعد ردا على شائعات انفصاله عنها التي اجتاحت مواقع التواصل قبل عدة أشهر.

وبجانب هذه الجائزة، فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2021، من قبل رابطة مشجعي كرة القدم، بحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول.

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