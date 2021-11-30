تشكيل فريق عمل للحفاظ على نزاهة كأس العرب

المصدر: البيان

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أنشأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فريق عمل من مختلف الشخصيات الفاعلة، بهدف مراقبة نزاهة بطولة كأس العرب، والتي انطلقت اليوم في الدوحة، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، وذلك تماشياً مع هدفه الأساسي المتمثل في تعزيز نزاهة كرة القدم في جميع منافساته.

وتهدف المبادرة التي سبق وأن نُفّذت خلال كأس العالم للسيدات 2019، إلى تعزيز حماية النزاهة من خلال فريق عمل يتيح التبادل الآني والفعال للمعلومات المتعلقة بكل التهديدات المحتملة لنزاهة المنافسة.

ويراقب "فيفا" خلال كأس العرب، وبالتعاون مع باقي أعضاء فريق الحفاظ على النزاهة، أسواق المراهنات وكل التصرفات أثناء مباريات هذه المنافسة التي تعتبر فرصة لاختبار وظائف فريق العمل قبل كأس العالم 2022.

كما نظم "فيفا" ورشات عمل مع مسؤولي النزاهة في الاتحادات الأعضاء الـ 16 المشاركة في كأس العرب، وأوصاهم بإلقاء موجزات لمنتخباتهم ووفودهم الوطنية حول هذا الموضوع، إضافة إلى أنه ألقى جملة من الملخصات المتعلقة بالنزاهة للحكام المعينين.

وكان الاتحاد الدولي للكرة، قد نظم عدة نشاطات وقائية حول النزاهة سنة 2021، قبل انطلاق مسابقة كرة القدم الأولمبية، وكذلك قبل انطلاق مباريات كأس العالم لكرة الصالات في ليتوانيا 2021، وقبل كأس العالم للكرة الشاطئية في روسيا 2021.

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