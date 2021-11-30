beIN SPORTS تقرر بث مباريات كأس العرب مجانا

المصدر: البيان

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قررت مجموعة beIN الإعلامية فتح قناتي beIN SPORTS 1 و beIN SPORTS 2 عند بث مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ بشكل مجاني.

ويحمل منتخب الإمارات طموحات كبيرة في مشاركته في بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري، وحتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخبا عربيا يتنافسون على لقب البطولة التي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .. ويسعى "الأبيض" لإثبات جدارته وسط هذا الزخم الكروي العربي الكبير الذي يعود للتجمع بعد غياب 9 سنوات.

وتستأنف بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي أقيمت نسختها الأولى في لبنان عام 1963، منافساتها بعد فترة غياب طويلة، حيث كانت آخر نسخة أقيمت منها عام 2012 في المملكة العربية السعودية، وفاز بلقبها المنتخب المغربي.

وتم تقسيم المنتخبات الـ16 المشاركة على 4 مجموعات، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة، إلى الدور ربع النهائي، ويشارك منتخب الإمارات في المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات تونس وسوريا وموريتانيا، وسيقص "الأبيض" شريط مشاركاته في البطولة بمواجهة نظيره السوري في الحادية عشرة من مساء اليوم ضمن الجولة الأولى للبطولة.

وتأتي مشاركة منتخب الإمارات في أعقاب تجدد آماله في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2020، بفوزه على منتخب لبنان في الجولة السادسة، ووصوله إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، خلف منتخب إيران المتصدر برصيد 13 نقطة في المركز الأول، ثم منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

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