كايو كانيدو: هدفنا النتيجة الإيجابية في بداية المشوار

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبدى كايو كانيدو لاعب منتخبنا الوطني الأول رغبته الكبيرة في الظهور بمستوى مشرف رفقة زملائه اللاعبين في مباراة الأبيض أمام سوريا، خاصة وأن اللقاء هو الأول للمنتخب الوطني في البطولة، مشدداً على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار.

وأكد كايو جاهزية المنتخب لخوض المباراة بعد أن استعد للبطولة بشكل جيد من خلال التجمع القصير في دبي، والذي سبق وصول المنتخب إلى الدوحة، مبيناً أن الأبيض واصل تحضيراته بالعاصمة القطرية، وبات جاهزاً لمنازلة المنتخب السوري، متمنياً أن يوفق مع زملائه في تحقيق النتيجة المطلوبة.

وعبر كايو عن سعادته بالمشاركة مع الأبيض في هذه البطولة الكبيرة، مشيراً إلى أن وجود منتخبات قوية ومتمرسة يضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة، للظهور بشكل مميز، ويلزمهم بتقديم كل ما يملكون من أجل المنافسة في هذه البطولة المهمة التي يتم تنظيمها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال: "مشاركة منتخبات من الوزن الثقيل تجعلنا أكثر حرصاً على تقديم أفضل أداء، والسعي لمواصلة المشوار في البطولة، نحن مطالبون بالبحث عن الفوز في كل لقاء، يجب أن نقاتل طوال التسعين دقيقة من أجل الظفر بالنقاط، وأتمنى أن نوفق في تحقيق التطلعات وإرضاء الجماهير التي تساندنا دوماً".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز