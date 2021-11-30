إسماعيل مطر: نتطلع لتقديم الأفضل في كأس العرب

المصدر: البيان

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أكد النجم الإماراتي إسماعيل مطر بأن هذه البطولة تعد الأولى في مسيرته المهنية على المستوى العربي, وقال:" نتطلّع إلى تقديم مستوى جيد ,ونأمل بالخروج بنتيجة إيجابية تُرضينا وتلبي طموح جمهور الكرة الإماراتية .

وأضاف: "دائماً نتطلع لتقديم الأفضل ونُحاول أن نعطي كل ما لدينا, ونعد جمهورنا بتقديم المجهود الكامل والتوفيق من رب العالمين." منوها إلى أن أي جمهور يتطلع للفوز, وأي لاعب يدخل أرض الملعب يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية, وما نعد به هو أن نُقدّم جهدا كبيرا ونكون راضيين عن أنفسنا.

وأكد مطر: "لعبت كأس الخليج العربي سابقاً ولكن لم يسبق لي أن لعبت في بطولة كأس العرب وهي البطولة التي تجمع منتخبات مختلفة من قارتي آسيا وإفريقيا, وأعتقد أنها ستفيدنا كثيرا وتكسبنا خبرات إضافية. إنه شيء جميل بالنسبة لنا أن نرى منتخبات العالم العربي مجتمعة في بطولة واحدة."

وتوقع إسماعيل مطر أن يكون طابع البطولة مميزا , متمنيا أن تستفيد الأجيال المقبلة من هذه المنافسة في المستقبل.

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