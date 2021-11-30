مارفيك: التركيز أهم أهدافنا أمام سوريا

المصدر: البيان

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قال الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني إنه معتاد على خوض البطولات الكبيرة, ولكن هذه هي البطولة الأولى له هنا, مضيفا أن الأبيض لعب أمام سوريا منذ فترة قصيرة وانتهت المباراة بنتيجة 1-1, ونعرف بعضنا البعض جيداً, متوقعاً أن تكون المباراة مثيرة, وبداية جيدة للأبيض في البطولة.

وأكد :"نحن لا زلنا نتطور ولدينا فريق شاب يتقدم, ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين".

نُريد دوماً أن نفوز في المباريات ولكن لا يُمكن ضمان ذلك, وكل ما يمكن فعله هو تقديم أفضل ما لدينا, وإذا ما وصلنا إلى المستوى الأفضل، سيكون لدينا فرصة جيدة."

وأشار إلى أن رفع معدل التركيز هو الهدف أمام سوريا, وقال: "نشارك في البطولة لغرضين أساسيين, الفوز والتحضير للمباريات المتبقية من تصفيات كأس العالم."

وكشف مارفيك بأنه لا توجد هناك أي مباراة سهلة في البطولة, مؤكداً أن المنتخب يحترم جميع الفرق المنافسة.

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