415 مليون يورو القيمة السوقية لمنتخبات كأس العرب

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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بلغت القيمة السوقية للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب لكرة القدم، 415.24 مليون يورو، بصرف النظر عن ظهور بعضها في البطولة بلاعبي الصف الثاني، أو من دون عدد كبير من نجومها الكبار، وتنطلق المنافسات في الدوحة غداً وتستمر حتى 18 ديسمبر.

وتصل القيمة السوقية لمنتخبنا الوطني الأول في كأس العرب، إلى 16.38 مليون يورو، وتتجاوز تشكيلته الأساسية المتوقعة لخوض مباريات المجموعة الثانية في كأس العرب، 10 ملايين يورو، مع العلم أن «الأبيض»، مصنف في المركز 70 عالمياً، وفقاً لآخر تصنيف من «فيفا».

صدارة مغربية

بينما يتصدر المنتخب المغربي وفقاً لموقع «ترانفسير ماركت»، بقيمة 217.7 مليون يورو، وبتصنيف 28 على العالم، مع العلم أنه يشارك في كأس العرب بمنتخب من لاعبيه المحليين، ويليه المنتخب التونسي بقيمة 34.9 مليون يورو، وبتصنيف 29 على العالم، ثم المنتخب الجزائري في المرتبة الثالثة، بقيمة تسويقية 26.78 مليون يورو، وبتصنيف 32 عالمياً، ويشارك بمنتخبه المحلي، ويليه المنتخب السعودي، وتبلغ قيمته السوقية 24.25 مليون يورو، ومصنف 48، ويخوض «الأخضر»، البطولة بلاعبي الصف الثاني، ويليه المنتخب القطري بقيمة 20 مليوناً، وبتصنيف 51 على العالم.

في حين، تبلغ القيمة السوقية للمنتخب المصري، 18.25 مليون يورو، وتصنيفه 45، مع العلم أن المنتخب المصري يغيب عنه عدد من نجومه الكبار، وفي مقدمتهم محمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمد النني لاعب أرسنال، وتبلغ القيمة السوقية للمنتخب السوري 15.05 مليون يورو، ومصنف 85.

بينما تتقارب باقي المنتخبات المشاركة في القيم السوقية، إذ تبلغ قيمة المنتخب العراقي 8.43 ملايين يورو، ومصنف 75، ومنتخب موريتانيا 8.03 ملايين، ومصنف 103، ومنتخب سلطنة عُمان 5.93 ملايين، ومصنف 78، والمنتخب البحريني 5.65 ملايين ومصنف 90، ومنتخب فلسطين 4.98 ملايين ومصنف 98، ومنتخب الأردن 4.28 ملايين ومصنف 91، ومنتخب لبنان 3.58 ملايين ومصنف 94، ويأتي المنتخب السوداني في المركز الأخير بقيمة تسويقية 1.05 مليون يورو، وبتصنيف 124 على العالم.

مكافآت ضخمة

الجدير بالذكر، أن جميع المنتخبات العربية، تدخل البطولة من أجل المنافسة على اللقب الغالي، إلى جانب مكافآت مالية ضخمة، من الاتحاد العربي لكرة القدم، للفائز باللقب، وللمشاركين ويحصل البطل على 4.5 ملايين يورو، مقابل 2.7 مليون للوصيف، يحصل صاحب المركز الثالث، على 1.8 مليون يورو، والرابع على مليون و500 ألف يورو، والخامس على مليون يورو، والمنتخبات المتأهلة لدور الثمانية، على 670 ألف يورو، فيما يحصل المودعون من الدور التمهيدي على 450 ألف يورو.

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