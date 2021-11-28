6 ألعاب فقط في الأندية الكويتية ولائحة جديدة لتفرغ اللاعبين

المصدر: الكويت – أحمد عبداللطيف

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بدأت الهيئة العامة للرياضة الكويتية تفعيل أولى خطوات الخطة الاستراتيجية لتطوير الرياضة 2022 – 2028 بإيجاد بيئة رياضية مستدامة ومناخ دافع للإنجاز من خلال توفير منظومة متكاملة للاحتراف والتفرغات الرياضية، ووافقت الأندية في اجتماعها مع الهيئة على اقتراح تقليص الألعاب إلى 6 ألعاب فقط تتضمن الألعاب الجماعية الأربع (القدم، السلة، اليد، الطائرة) بجانب الألعاب الفردية (ألعاب القوى، والألعاب المائية)، وتم إلغاء كأس التفوق وإقرار الدرع العامة.

ويحصل الفائز بجميع البطولات في كرة القدم على مكافأة 100 ألف دينار كويتي والثاني 60 ألف دينار والثالث 40 ألف دينار، وسيتم صرف المكافآت من الموسم الماضي 2020-2021 ومن شأنها تطوير عمل الأندية، وتخفيف الضغط على ميزانياتها التي لن يتم تقليصها، وبالنسبة لمنشآت الألعاب التي سيتم تقليصها فإنها ستكون تحت تصرف مجالس إدارات الأندية في حال وجود رغبة في استثمارها.

لائحة التفرغ

وتعمل الهيئة العامة للرياضة على إصدار لائحة جديدة للتفرغ الرياضي للاعبين الكويتيين والتي تمنح لاعبي الأندية المحلية في الألعاب الجماعية الأربعة واللاعبين المتميزين بالألعاب الفردية ممن يمثلون المنتخبات تفرغاً موسمياً كاملاً لمنح اللاعبين أوقاتاً أكثر للتدريب وتطوير مستوياتهم الفنية نظراً لتفرغهم الرياضي الكامل حتى ختام الموسم مع وضع معايير رقابية واضحة ومتابعة دقيقة في ما يخص تطبيق الأندية والاتحادات الرياضية لهذا التفرغ بالشكل الصحيح.

مبادرة

وأكد حمود فليطح المدير العام للهيئة العامة للرياضة أن المبادرة الرائدة تعد انطلاقة فعلية لتطبيق الاحتراف للاعبين الكويتيين في الفترة المقبلة على أن تتبعها خطوات أخرى لتطبيقه بشكل كامل، وقال: متفائل بأن يسهم هذا الإجراء في إحداث نقلة مهمة في تحسين مستوى اللاعبين وتطور أدائهم على الصعيد المحلي ما ينعكس إيجاباً على إحرازهم نتائج متميزة في الاستحقاقات الخارجية.

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