كم تقاضى محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

المصدر: البيان

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ينتظر عشاق النجم المصري محمد صلاح، اللقاء المرتقب له، الذي أعلن عنه الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، بإجراء حوار تليفزيوني مع محمد صلاح في مدينة ليفربول، ولم يعلن موعد عرض الحوار، فيما اكتفى بأنه سيعرض في إحدى الحلقات المقبلة، عقب انتهاء المونتاج.

شهدت الأشهر الماضية، جولة طويلة من المفاوضات بين فريق البرنامج وإدارة قناة mbc من جانب، ووكيل محمد صلاح رامي عباس وإدارة فريق ليفربول من جانب آخر، وانتهت بالتوصل لاتفاق يقضي بظهور اللاعب خلال البرنامج، مقابل الحصول على مبلغ مادي يعد الأكبر في تاريخ القناة، وفقا لموقع صدى البلد.

وأعلنت إدارة قناة إم بي سي مصر عن المبلغ الذي حصل عليه محمد صلاح، حيث أكد مسئولو قناة إم بي سي مصر، أن محمد صلاح حصل على مبلغ 650 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 10 ملايين جنيه مصري، ويعتبر هذا الأجر من أكبر الأجور التي تقوم قناة إم بي سي مصر بمنحها لأحد الضيوف الذين تستضيفهم خلال برامجها، ويرجع هذا الأجر الكبير إلى المكانة الكبيرة للنجم محمد صلاح عند جميع العرب في كافة أنحاء العالم.

غادر عمرو أديب قبل 72 ساعة إلى مدينة ليفربول الإنجليزية، لإجراء حوار مع نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب ومدير أعماله اللبناني رامي عباس، وإدارة الفريق الإنجليزي على جميع التفاصيل، التي تتعلق بظهور صلاح، حيث أعرب أديب عن سعادته بإجراء حوارا مجددا مع الفرعون المصري قائلا: "الموضوع ليس سهلا.. وهذا النجم مبتسم دائما والابتسامة لا تفارق وجهه، وهذا الحوار مليء بكل التفاصيل الخاصة بحياته".

وقال أديب، إنه يجهز لحوار محمد صلاح، منذ شهور قبل سفره إلى لندن وإجراء اللقاء، الخميس، في مدينة ليفربول، والظهور بحلقة الجمعة من "الحكاية"، من لندن، مردفًا: "محمد صلاح يعيش حاليا في أيامه الذهبية وهو يتربع بالفعل على أفضل مستوى في العالم.. وأنا أشكر رامي عباس الذي له دور كبير في حياة محمد صلاح".

وكشف الإعلامي عمرو أديب عن كواليس الحوار موضحا أنه كان متواجد منذ 3 سنوات في مدينة ليفربول لمقابلة نجمنا المصري، وكان وقتها نجم الدوري الإنجليزي، وبعد 3 سنوات جاء لمقابلة صلاح وهو حاليا الأفضل في العالم، ليحقق نقلة كبيرة، فهو هداف الدوري الإنجليزي ومرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم.

وأضاف: "سيبك من محمد صلاح لاعب الكرة أنا شوفت شخصية مبهرة، الراجل بيشتغل على نفسه جامد، وفيه تطور مذهل من آخر مقابلة لي مع صلاح منذ 3 سنوات، وحاجة تشرف أي مصري، مؤكدًا أنه منذ شهور وفريق العمل يعد لهذا اللقاء مع النجم المصري".

وكشفت الصور، عن أن اللقاء تم إجراؤه بقاعة ملكية في ليفربول، وذلك على هامش لقاء الفريق مع نظيره بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، الذي سجل فيه صلاح هدفا من أهدافه المذلة المدافعين.

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