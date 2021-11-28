كيروش يكشف أسباب استبعاد طارق حامد من المنتخب المصري

المصدر: البيان

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كشف البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، المصري أسباب استبعاد طارق حامد لاعب الزمالك من قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العرب قائلا: "هدفي بناء منتخب قوى ويضم أسماء جديدة، ولا توجد أزمة مع أي لاعب، وباب المنتخب مفتوح للجميع".

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي، إن كأس العرب بطولة تحضيرية لاكتشاف وجوه جديدة، ولكن هذا لا يمنعه من اللعب على المنافسة على البطولة، ولكن هناك أولويات له مع المنتخب وهو التأهل لكأس العالم 2022 بقطر والفوز بالمباراة الفاصلة التي لم يتحدد طرفها الثاني بعد، مؤكدًا أهمية البطولة بالنسبة لمصر وأنه يلعب للفوز بها، ولكننا نهدف لاكتساب لاعبين جدد من المنضمين للمنتخب.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ضم أحمد حجازي المحترف بصفوف اتحاد جدة السعودي إلى قائمة منتخب مصر استعدادًا للسفر فى السابعة مساء اليوم للمشاركة فى بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

وأضاف كيروش أن العام الحالي صعب لأن به بطولتان، هما أمم أفريقيا في يناير وكأس العالم في نوفمبر، وإن كان الأهم بالنسبة له هو كأس العالم، ولكنه يلعب دائماً لتحقيق الفوز في المباريات، حتى اللقاءات، ومن العيب عدم تواجد مصر في كأس العالم إلا 3 مرات، هناك دول أقل منها وصلت للمونديال .

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر أنه لا يستطيع الحكم بشكل كبير على بطولة الدوري الممتاز وأنه حريص على حضور أكثر من مباراة لمتابعة بعض اللاعبين، ويتمنى حضور الجماهير بشكل كبير في الفترة المقبلة.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي :

حراسة المرمى :

محمد الشناوي و محمد صبحى ومحمود جاد

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داود.

الوسط : حمدي فتحي وعمرو السولية ومهند لاشين وعمر كمال عبد الواحد، ومصطفى فتحي وأحمد رفعت ومحمد مجدى أفشة وحسين فيصل.

الهجوم: محمد شريف وأحمد سيد زيزو ومروان حمدي وأسامة فيصل.

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