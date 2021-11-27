الأردن يشارك في كأس العرب بشعار المنافسة

المصدر: أ ف ب

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يُعدّ المنتخب الأردني الأكثر ظهوراً في كأس العرب لكرة القدم مع ثماني مشاركات، وسيحاول في النسخة المقبلة في قطر السير على خطى بلوغه نصف النهائي عام 2002 عندما حقق أفضل نتائجه.

لم يغب "النشامى" إلا عن البطولة السابقة التي أقيمت عام 2012 في السعودية، وقد وقعوا هذه المرة في مجموعة ثالثة تضم المغرب والسعودية وفلسطين، علماً بان السعودية والمغرب توجتا بألقاب النسخ الثلاث السابقة (السعودية في 1998 و2002 والمغرب عام 2012).

حلّ الأردن رابعاً في النسخة الخامسة على أرضه في 1988. خرج من نصف النهائي أمام العراق قبل سقوطه أمام مصر في مباراة تحديد المركز الثالث.

كما شهدت نسخة الكويت عام 2002 بلوغه نصف النهائي، لكنه ودّع أمام البحرين 1-2.

يقود الأردن المدرّب العراقي عدنان حمد العائد منتصف العام الجاري رافعاً شعار المشاركة من أجل المنافسة على اللقب، وذلك بعد الفوز ودياً على البحرين 2-1 وأوزبكستان 3-صفر وماليزيا 4-صفر وكوسوفو 2-صفر، قبل الخسارة أمام بيلاروس صفر-1.

يقول حمد لوكالة فرانس برس إن "بطولة كأس العرب بثوبها المونديالي تكتسب أهمية استثنائية، ما يشكل حافزاً إضافياً لكافة المنتخبات المشاركة ويرفع من وتيرة المنافسة".

يضيف "ندرك اننا أمام مواجهات صعبة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل نتائج ممكنة وإعادة البسمة لجماهير الكرة الأردنية التي عاشت من قبل خيبة الوداع المبكر من تصفيات كأس العالم 2022". وكان حمد قاد الأردن للملحق الآسيوي الحاسم المؤهل الى كأس العالم 2014.

ويعوّل حمد على مزيج من الخبرة والشباب والمحترفين على غرار بهاء فيصل ومحمود مرضي وبهاء عبدالرحمن، بينما سيفتقد لجهود موسى التعمري والمهاجم عدي الصيفي صاحب الـ 121 مباراة دولية والمحترف في الكويت منذ عدة سنوات، حيث سيغيب هذا الثنائي بسبب عدم اعتماد البطولة ضمن أيام فيفا.

ويقول المدرب الوطني جمال أبو عابد المواظب سابقاً على المشاركة في كأس العرب "فخور بما حققته مع منتخب الأردن بالمشاركة لاعباً في 4 نسخ من كأس العرب أعوام 85 و88 و92 و98 ... في النسخة العاشرة عام 2021 يملك منتخب النشامى واحدة من أفضل التشكيلات وهو مرشح بقوة للمنافسة على لقب هذه البطولة التي اعتقد انها ستكون نسخة مثالية".

وكان حمد اختار للمشاركة في كأس العرب تشكيلة قوامها معتز ياسين، يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، إضافة لكل من محمد الدميري، محمد أبو حشيش، يزن العرب، مهند خير الله، عبدالله نصيب، هادي الحوراني، إحسان حداد، أحمد ثائر، محمود مرضي، أنس العوضات، رجائي عايد، ابراهيم سعاده، نور الروابدة، بهاء عبدالرحمن، ياسين البخيت، أحمد سريوة، حمزه الدردور، بهاء فيصل، علي علوان، يزن النعيمات.



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