فلسطين لعبور الدور الأوّل بعد أربع مشاركات في كأس العرب

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحلم المنتخب الفلسطيني بتحقيق إنجاز في بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تستضيفها قطر اعتبارا من 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بإشراف الاتحاد الدولي، عندما يخوض منافسات المجموعة الثالثة مع المغرب والسعودية والأردن.

تشارك فلسطين، المتأهلة عبر دور تمهيدي على حساب جزر القمر، للمرة الخامسة في البطولة الإقليمية التي انطلقت عام 1963، إلا أن ظهورها الأوّل بدأ مع النسخة الثالثة في العراق 1966.

وقعت حينها في المجموعة الثانية وخاضت ثلاث مباريات، فتعادلت في الأولى مع ليبيا سلباً، ثم اكتسحت اليمن الشمالي بسباعية وخسرت أمام سوريا 1-3، لتحلّ ثالثاً في المجموعة بثلاث نقاط مودّعة من الدور الأول.

ومثّل المنتخب تشكيلة من الشتات الفلسطيني فضلاً عن لاعبين من أندية قطاع غزة.

وكان الاتحاد الفلسطيني فاقداً لعضويته في الاتحاد الدولي (فيفا) بعد العام 1948، ولم يستعدها إلا في العام 1998، وبالتالي لم يكن يسمح بالمشاركة إلا في بطولات الاتحاد العربي.

قاد المنتخب المدرب ابراهيم عويضة، وكان من أبرز عناصر التشكيلة علي أبو حمدة، عدنان جعرور، نصار الحناوي، خضر كرسوع ومحمد كحيل ومعمر بسيسو.

وواصل المنتخب الفلسطيني مشاركاته بدعوة من الاتحاد العربي، وجاءت الثانية في نسخة سوريا 1992، حيث ودع من دور المجموعات، بخسارته أمام السعودية 1-2 وتعادله مع سوريا من دون أهداف.

في نسخة الكويت عام 2002، كانت المشاركة الرسمية الأولى لفلسطين بعد العودة إلى كنف الاتحاد الدولي عام 1998، إلاّ أنّ المشاركة جاءت ضعيفة بعد تذيّل ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط، إثر التعادل مع الاردن 1-1، والسودان 2-2، والكويت 3-3، والخسارة أمام المغرب 1-3.

أشرف على تدريبه انذاك نيكولا هدوة شهوان، وضم في تشكيلته مجموعة من لاعبين من أصول فلسطينية ولا سيما من دول أميركا الجنوبية وتحديداً تشيلي حيث ينشط نادي باليستينو. ومن أبرز اللاعبين في تلك الفترة، الهداف زياد الكرد وفادي لافي والحارس رمزي صالح.

وفي المشاركة الأخيرة عام 2012 في السعودية، لم يتأهل الفلسطيني الى الدور الثاني، بعدما تذيل ترتيب المجموعة الأولى بخسارة قاسية أمام الكويت برباعية نظيفة وتعادل مع السعودية 2-2.

وكان يقود المنتخب المدرب الأردني جمال محمود وضمت تشكيلته لاعبين جيدين مثل فهد العتال وعبد اللطيف البهداري وأشرف نعمان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز