بندر الأحبابي: سنجني فوائد فنية كبيرة من المشاركة في كأس العرب

المصدر: البيان

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اعتبر بندر الأحبابي لاعب منتخبنا الوطني الأول، مشاركة الأبيض في البطولة العربية، فرصة جيدة للاحتكاك واكتساب مزيد من الخبرات الدولية، في ظل وجود نخبة المنتخبات العربية التي تشارك في البطولة، مشيراً إلى أن الفائدة الفنية التي ستعود على منتخبنا الوطني ستكون كبيرة.

وقال بندر إن جميع المنتخبات المشاركة تملك الدافع ولديها طموح وتسعى للمنافسة بقوة في هذه البطولة المهمة ، مؤكداً أن منتخبنا يدخل البطولة وهو يطمح للتقدم فيها والوصول إلى أبعد مرحلة، متمنياً أن يحالف التوفيق اللاعبين في تقديم مستوى يلبي التطلعات.

وتحدث بندر الأحبابي عن الأجواء في أروقة المنتخب، مشيراً إلى أن نجوم المنتخب كلهم حماس وإصرار لخوض مباريات البطولة، وأنهم يشعرون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعملون بروح الفريق الواحد سعياً لتحقيق نتائج تسعد القاعدة الرياضية.

وتمنى بندر أن تكون المشاركة في البطولة فرصة لتحقيق النجاح، مضيفاً أن اللاعبين يدركون أهمية هذه البطولة، ومستعدون لبذل كل ما يملكون لتحقيق نتائج مرضية.

وطمأن بندر الجميع على استعدادات الأبيض للبطولة قائلاً: "تحضيرات المنتخب مستمرة منذ فترة، والجهاز الفني يواصل تنفيذ برنامجه من خلال المعسكرات والتجمعات خلال فترات التوقف، وكان آخرها التجمع الذي سبق وصول المنتخب إلى الدوحة".

وأضاف: "العناصر الموجودة مع المنتخب كلها تشارك في مباريات الدوري مع الأندية وهذا يرفع معدل جاهزية اللاعبين، ويجعلهم في وضع بدني مميز، كما يتوافر عنصر الانسجام بين اللاعبين من خلال وجودهم في قائمة المنتخب لفترة طويلة، أتمنى ان ينعكس كل هذا بصورة إيجابية على أداء المنتخب في بطولة كأس العرب".

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