ماذا قال مرتضى منصور في رسالته لمحمود الخطيب بعد فوزه بالانتخابات؟

المصدر: البيان

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أرسل مجلس ادارة نادي الزمالك المصري برئاسة المستشار مرتضى منصور برسالة تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تجديد ثقة الجمعية العمومية واختيارهم للمرة الثانية لدورة جديدة 2022- 2025.

وقال مرتضى منصور: «أتمنى أن يوفقنا الله مع المجلس المنتخب الجديد في القضاء على أي فتنة رياضية بين الناديين تؤثر على أمن واستقرار وطننا العظيم مصر».

وتابع: «ينتهز مجلس إدارة نادي الزمالك الفرصة للتعبير عن شكره على مبادرة مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم واجب العزاء على صفحته الرسمية في وفاة المغفور له معالي المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق ووالد المستشار أحمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك».

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