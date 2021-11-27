مدرب مصري يقود فريقة للفوز من جرافة خارج الملعب

المصدر: البيان

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في واقعة طريفة شهدتها الملاعب المصرية الجمعة قاد مدرب مصري فريقه من جرافة خاج الملعب بعد تعرضه للإيقاف والغرامة.

وشهدت مباراة فريقي مركز شباب قطور والنجم المصري في دوري الدرجة الرابعة بالغربية شمال مصر، موقفا طريفا حيث قاد محمد حسنين إينو المدير الفني لمركز شباب قطور فريقه على "جرافة " من خارج الملعب بسبب إيقافه وتوقيع غرامة قدرها 50 ألف جنيه عليه منذ عامين، وعدم تمكنه من سدادها حتى الآن.

المثير أن المدرب قاد فريقه للفوز على منافسه بنتيجة 4-3.

من جهته، قال المدرب المصري البالغ من العمر 32 عاما إنه اضطر لهذا الموقف بسبب إيقافه وعدم قدرته على سداد الغرامة، واصفا إياها بالكبيرة والتي تفوق قدراته المالية وقدرات فريقه أيضا، وفقا لما نقلته " العربية .نت ".

وأضاف أن راتبه الشهري لايتجاوز 3 آلاف جنيه ما يعادل أقل من 200 دولار، في حين أن أجور لاعبي فريقه بالكامل لا تتجاوز 10 آلاف جنيه شهريا، ما يعادل أقل من 700 دولار، مشيرا إلى أنه تعرض لهذه الغرامة قبل عامين وخلال تدريبه لفريق قحافة الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بسبب تدوينة على صفحته على فيسبوك انتقد فيها المسؤولين عن المسابقة.

وأشار إلى أنه لجأ لقيادة فريقه من الجرافة خارج الملعب لكونها تساعده على تنفيذ مهمته ودون أن تعرضه لعقوبة جديدة حيث لا يمكن إثبات أنه داخل الملعب لكي يتعرض لغرامة جديدة أو إيقاف آخر.

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