إنفاتينو: 450 مليون عربي يتمنون فوز صلاح بجائزة الأفضل في العالم

المصدر: وكالات

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أكد جياني إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عشقه الشديد لمصر، وتمنى لمحمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب المصري التوفيق في الفوز بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال إنفاتينو: "ليس فقط 110 ملايين مصري يتمنون فوز صلاح، هناك 450 مليون عربي ينتظرون فوزه، الوطن العربي بأكمله يتمنى حدوث ذلك".

وأضاف جياني: "محمد صلاح أسطورة في كرة القدم، مصر شهدت أساطير كثر في كرة القدم، لكن صلاح اتخذ طريقا مختلفا وبدأ طريقه الاحترافي مبكرا في سويسرا، أتمنى له حظا سعيدا".

وانتقل إنفانتينو للحديث عن الكرة المصرية قائلا: "كل ما قلته من ثناء عليها كان صحيحا، هناك 110 ملايين مصري يعشقون كرة القدم، يعرفونني في كل بلاد العالم، ويقولون لي إنهم مصريون يحبون كرة القدم، ثم يسألونني هل أحب الأهلي أم الزمالك، لكنني لا أفرق بين الألوان".

وأنهى جياني: "أنا مشجع كبير لمصر، وعاشق للثقافة المصرية ولكرة القدم المصرية، التي نحتفل اليوم على مرور 100 عام على إنشاء الاتحاد الخاص بها هنا، هذا يعني 100 عام من كرة القدم في إفريقيا و100 عام من الأساطير".

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