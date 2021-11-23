ناصر الدوسري يسجل أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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أصبح ناصر الدوسرى، لاعب الهلال السعودى، صاحب أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري ابطال آسيا بعدما افتتح التسجيل لفريقه في شباك بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بعد مرور 16ثانية فقط من بداية المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد الملك فهد في الرياض، فى نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2021.

وقطع الدوسرى الكرة من أمام أحد لاعبي الفريق الكوري ثم سددها بقوة من خارج من منطقة الجزاء لتسكن تسديدته الصاروخية الشباك بعد 16ثانية.

كما اصبح الدوسري صاحب ثالث اسرع هدف في تاريخ دوري ابطال اسيا في نسخته الحالية خلف سباستيان سوريا لاعب الخور القطري سابقا الذي سجل في مرمى بختاكور الأوزبكي في نسخة 2013، بعد مرور 9 ثوانِ من انطلاقة المباراة.

ويملك لاعب الهلال السابق هتان باهبري ثاني اسرع هدف وكان سجله في مرمى العين الإماراتي بعد مرور 14 ثانية ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في 2019.

وسجل سلامات كوتيبيف لاعب لوكوموتيف طشقند الأوزبكي هدفاً بعد مرور 19 ثانية في مرمى شباب أهلي دبي بنسخة 2017، بينما أحرز محمد غازي لاعب ذوب آهن الإيراني خامس أسرع الأهداف في مرمى النصر السعودي في ثمن نهائي نسخة 2011 وذلك بعد مرور 28 ثانية فقط.

ويحل هدف الإيراني رضائي لاعب استقلال طهران في مرمى التعاون السعودي في المركز السادس وذلك بعدما هز شباك الأخير عقب مرور 35 ثانية من انطلاقة المباراة التي انتهت بثلاثية دون رد للفريق الإيراني.

وأحرز البرازيلي نيلمار لاعب النصر الإماراتي السابق هدفاً في مرمى اتحاد جدة بنسخة 2016 عقب مرور 36 ثانية فقط من بداية المباراة، ليكون سابع أسرع هدف في تاريخ دوري ابطال اسيا.

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