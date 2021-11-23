الكشف عن مجسّم كأس العرب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب في قطر 2021، أمس الاثنين، عن مجسم الكأس بتصميمه الجديد، والذي يحصل عليه المنتخب الفائز بالبطولة التي تنطلق نهاية هذا الشهر.

وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن التصميم الجديد يحتفي بشعبية كرة القدم في الوطن العربي ويجسد ثقافته، إذ ترمز الكرة أعلى الكأس إلى البطولة وأهمية اللعبة بالنسبة للعرب.

كما نُقشت خارطة الدول العربية مجتمعة على هذه الكرة بشكل بارز يميزها عن باقي مناطق العالم، وتضمن أيضا تصميم الكأس حروفا عربية لكلمة "موطني" على الشق السفلي.

ويشير الجزء الذي يربط بين الشقين السلفي والكرة في الشق العلوي، إلى الكوفية أو الغترة التي يرتديها الرجال في كثير من الدول العربية، ويشير تموج هذا الجزء إلى طرق التجارة التي سلكها العرب قديما.

قاعدة الكأس الذهبية، تتميز بالصلابة، والتي تشير إلى تكاتف العرب معا، بحسب الصحيفة.

يشارك بالبطولة 16 منتخبا عربيا، وهي أول نسخة لكأس العرب تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تنطلق البطولة يوم 30 نوفمبر في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر، وتقام على نفس ملاعب كأس العالم التي ستستضيفها قطر أيضا في العام المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز