كأس آسيا بين الهلال وبوهانج الليلة

المصدر: (هونغ كونغ - رويترز)

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يلتقي الليلة باستاد الملك فهد الدولي، فريقا الهلال السعودي مع ضيفه بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بحثاً عن اللقب، وتحقيق رقم قياسي لعدد مرات التتويج بلقب أهم بطولات الأندية بالقارة، وحقق كل من الهلال وبوهانج الفوز باللقب ثلاث مرات.

ويدخل الهلال بقيادة المدرب البرتغالي ليوناردو غارديم المباراة مرشحاً للفوز بعد عامين من فوزه باللقب على حساب أوراوا الياباني، وتوج الفريق بالكأس في عامي 1991 و2000، وواجه بوهانج بقيادة المدرب كيم دونج صعوبات محلية، وغاب عن مرحلة تحديد بطل الدوري الكوري مباشرة بعد حجز مكانه بنهائي الأبطال ، وتوج بوهانج بكأس آسيا في أعوام 2009 و1997 و1998.

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