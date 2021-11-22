«تويتر» خطة «كهربا» لمصالحة موسيماني

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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يبدو أن محمود عبد المنعم «كهربا» جناح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المصري، لم يجد حلاً سوى مغازلة مدربه بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من أجل العودة إلى التشكيلة الأساسية، بعد تجاهله خلال الفترة الماضية، ونشر «كهربا» مقطع فيديو لأجمل لمساته مع الفريق، الذي يستعد لمواجهة غزل المحلة على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري، وعلق على الفيديو الذي نشره على موقع «تويتر» وكتب: «الأفضل لم يأت بعد»، في إشارة إلى أنه لم يقدم أفضل مستوى حتى الآن مع القلعة الحمراء بعد استبعاده من قبل موسيمانى أمام غزل المحلة.

ويبحث «كهربا» عن العودة إلى تشكيلة الأهلي من جديد، بعد توتر العلاقة بينه وبين المدير الفني الجنوب أفريقي على خلفية أزمات سابقة، كان آخرها التي حدثت قبل مباراة الأهلي والبنك الأهلي، ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري، حيث وجه موسيماني اتهامه إلى اللاعب بأنه يقوم بتسريب أخبار المعسكرات المغلقة إلى بعض وسائل الإعلام، وكان أحد الصحفيين في المؤتمر الخاص للقاء ذكر بكواليس دارت بين اللاعب ومدربه، لينفعل موسيماني خلال المؤتمر، ويتهم اللاعب بتسريب الأخبار، وقام مدرب الأهلي وهو منفعل بتغيير موقع معسكر الأهلي إلى ملعب «الأهلي - السلام»، بدلًا من ملعب مختار التتش، من أجل إضفاء مزيد من السرية على الفريق.

وتوترت العلاقة أكثر بين اللاعب ومدربه، ليظل على دكة البدلاء لفترة، ووصل الأمر إلى رفض اللاعب مصافحة مدربه فقرر الأخير استبعاده من حساباته، ومن التدريبات الجماعية ووصلت الأزمة قمتها بتغريم «كهربا» 200 ألف جنيه وإيقافه شهراً.

ولم يكن استبعاد «كهربا» من قائمة المباراة التي فاز فيها الأهلي على الزمالك (5-3) فنياً ولكن بسبب مخالفة اللاعب قرار الجهاز الفني بالابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي وعدم نشر أي تصريحات أو صور تتعلق بالمباريات، وذلك بعد قيام اللاعب بنشر صورة من هدفه أمام المرج، في المباراة الودية التي سبقت لقاء القمة عبر «إنستغرام».

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