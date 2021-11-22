المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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باتت بطولة كأس مصر مهددة بالإلغاء هذا الموسم، نظراً لتلاحم مباريات الدوري الممتاز، وارتباطات منتخب مصر والأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، وكشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، عن صعوبة استكمال بطولة كأس مصر في نسخة الموسم الماضي، موضحاً أنه قدم اقتراحات لم يتم العمل بها

وقال حسين: لا مكان لتسكين باقي مباريات الموسم الماضي من كأس مصر، وكل الأمور لا تصب في صالح استكمال البطولة.

ولفت إلى أنه نادى بضرورة مشاركة منتخب الشباب في كأس العرب لاستمرار الدوري ولم يؤخذ بهذا الاقتراح، وقال: كأس مصر لا يخص رابطة الأندية المحترفة، وهي بطولة تابعة لاتحاد الكرة وهو المسؤول عنها.

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