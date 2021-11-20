محمد صلاح يفاجئ صفاً دراسياً .. ويجيب عن السؤال المحرج

المصدر: وكالات

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فاجأ مهاجم ليفربول النجم المصري محمد صلاح تلاميذ إحدى المدارس في مصر بزيارة افتراضية عبر الإنترنت، جاءت ضمن مبادرة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كان ظهور محمد صلاح مفاجأة غير متوقعة للطلاب، وهم خليط من اللاجئين والمصريين.

في البداية طلب من الطلاب الاشتراك في مسابقة تعليمية بدأت باستخدام أجهزة التابلت، طلب منهم الدخول على حساباتهم الخاصة والإجابة على مجموعة من الأسئلة، بينها "من هو نجم الدوري الإنجليزي ونادي ليفربول والمنتخب المصري؟".

بمجرد الإجابة عن السؤال، فتحت الشاشة أمام الطلاب وظهر محمد صلاح من ليفربول في بث مباشر، وسط ذهول التلاميذ وفرحتهم، حيث فرك البعض أعينهم غير مصدقين لوجود نجم ليفربول على شاشة أمامهم.

تحدث صلاح مع الطلبة وأجاب عن أسئلتهم، ومن بينها سؤال بشأن النادي الذي كان يفكر بالانتقال إليه من ليفربول.

وبدا نجم الكرة العالمي محرجا إذ فاجأه السؤال، فضحك قبل أن على سؤال للطالب، قائلا "لا أعرف لحد الآن"، وإنه يركز في الوقت الحالي على مباريات تصفيات كأس العالم مع منتخب بلاده.

وتحدث النجم المصري عن أهمية التعليم الجيد والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في قطاع التعليم.

ويعد صلاح سفيرا لبرنامج "مدارس الشبكة الفورية" الذي أعلنت عنه مؤسسة فودافون مؤخرا بالتعاون مع المفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويجري في هذه المدارس تحويل الفصول الدراسية الحالية إلى مراكز متعددة الوسائط للتعلم، مجهزة بالكامل بشبكة الإنترنت والطاقة الشمسية المستدامة.

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