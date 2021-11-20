قرعة الملحق القاري المؤهل للمونديال في 26 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن إجراء قرعة الملحق القاري المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، وذلك يوم 26 نوفمبر 2021 في زيوريخ بسويسرا.

وستحدد القرعة هوية طرفي المباراتين من بين ممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (كونكاكف)، واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا في سباقهم على آخر مقعدين في كأس العالم، وذلك عقب إجراء قرعة الملحق الأوروبي.

وسيتم بث القرعتين مباشرة على الموقع الالكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم في جميع المناطق، وبعد إجراء القرعة، سيسدل الستار على تصفيات كأس العالم، عبر مباراتي الملحق القاري واللتان تقامان بنظام مواجهة واحدة فاصلة يومي 13 و14 يونيو 2022.

وكان من المقرر أن تقام مباراتا الملحق في مارس 2022، لكن تم تغيير الموعد إلى يونيو نتيجة آثار جائحة كوفيد-19 على مواعيد تصفيات كأس العالم في جميع أنحاء العالم.

وقبل أربع سنوات، كان منتخبا استراليا وبيرو، قد تأهلا إلى نهائيات روسيا 2018 عن طريق الملحق القاري بعد فوزهما على هندوراس ونيوزيلندا على التوالي.

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