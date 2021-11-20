الأهلي ينفرد بصدارة الدوري المصري والزمالك يستعيد نغمة الانتصارات

المصدر: أ ف ب

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انفرد الأهلي بصدارة الدوري المصري لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه المقاولون العرب 1-صفر أمس الجمعة بملعب الأهلي في ختام المرحلة الرابعة، فيما استعاد غريمه التقليدي الزمالك حامل اللقب نغمة الانتصارات بتغلبه على مضيفه الإسماعيلي 2-صفر.

في المباراة الأولى، يدين الأهلي بفوزه الرابع تواليا إلى حمدي فتحي، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 67 قبل أن يطرد في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

واستغل الأهلي جيدا تعثر شريكه السابق بيراميدز أمام مضيفه المصري 2-2، فانفرد بالصدارة بفارق نقطتين، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند أربع نقاط وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

وضغط الأهلي منذ البداية لكنه اصطدم بدفاع منظم للضيوف فلجأ لاعبوه الى التسديد من خارج المنطقة أبرزها لأكرم توفيق ردها القائم الايسر لمرمى محمود ابو السعود (ق19).

وانحصر اللعب في وسط ملعب المقاولون العرب مع محاولات هجومية للأهلي افتقدت الفاعلية حتى الدقيقة 44 حين انبرى المدافع الدولي التونسي علي معلول لركلة ركنية تابعها فتحي برأسه وأبعدها أبو السعود قبل أن يشتتها الدفاع من على خط المرمى.

وسدد محمد مجدي "أفشه" كرة اثر عرضية من معلول مرت بجوار القائم الايسر (ق55)، قبل أن يثمر ضغط وصيف بطل الموسم الماضي هدفا عندما تابع فتحي برأسه كرة عرضية لمعلول على يسار ابو السعود (ق67).

واهدر الجنوب إفريقي بيرسي تاو فرصة التعزيز بعدما تلقى تمريرة افشه فانفرد وسدد في جسد ابو السعود (ق71)، ورد البديل محمد سالم باختراق دفاع الاهلي وتسديدة أبعدها محمد الشناوي (ق79).

وفي الثانية، استعاد الزمالك نغمة الانتصارات، عقب خسارته أمام الاهلي 3-5 في المرحلة الثالثة، وذلك بفوزه على مضيفه الإسماعيلي بهدفين نظيفين بملعب الإسماعيلية.

وسجل احمد سيد "زيزو" (ق84 من ركلة جزاء)، رافعا رصيده الى 4 أهداف في صدارة هدافي الدوري، و البديل عمر السعيد (ق90+3) الهدفين.

وعزز الزمالك موقعه في المركز الثالث برصيد تسع نقاط، فيما تلقى الإسماعيلي خسارته الرابعة تواليا والأولى بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني خوان براون خليفة طلعت يوسف المقال لسوء النتائج، ليبقى في المركز الأخير.

وانتظر الزمالك الدقيقة 84 لافتتاح التسجيل من ركلة جزاء اثر لمسة يد لباهر المحمدي، انبرى لها زيزو في الزاوية اليمني العليا لمرمى محمد فوزي.

وحاول لاعبو الإسماعيلي العودة في النتيجة إلا أن السعيد استغل تمريرة زيزو خلف دفاع أصحاب الأرض فانفرد وسدد على يسار فوزي محرزا الهدف الثاني (ق90+3).

واقتنص المصري المنقوص نقطة ثمينة من ضيفه بيراميدز محولا تأخره بهدفين في الشوط الاول الى تعادل 2-2 بملعب الجيش ببرج العرب.

وتقدم بيراميدز بهدفي إبراهيم عادل (ق20) والمغربي وليد الكرتي (ق40)، ورد المصري بهدفي حسن على (ق52 من ركلة جزاء) وعمرو مرعي (ق89).

ولعب المصري بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 73 عقب طرد فريد شوقي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ورفع المصري رصيده الى 4 نقاط في المركز العاشر مقابل 10 نقاط لبيراميدز في المركز الثاني.

وتعادل طلائع الجيش مع ضيفه غزل المحلة سلبا بملعب جهاز الرياضة العسكري، ليرفع الأول بقيادة مدربه المؤقت احمد عبد العزيز عقب استقالة عبد الحميد بسيوني، رصيده الى نقطتين في المركز الخامس عشر، والثاني الى 8 نقاط في المركز الرابع.

كما تعادل سموحة مع مضيفه انبي 1-1 بملعب بتروسبورت في القاهرة.

وتقدم سموحة عن طريق مروان حمدي (ق34) ليتقاسم صدارة هدافي الدوري مع "زيزو" برصيد 4 أهداف، وتعادل انبي عبر مصطفى شلبي (ق39).

ورفع انبي رصيده الى 4 نقاط في المركز الرابع عشر، وسموحة الى 6 نقاط في المركز الثامن.

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